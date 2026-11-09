輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入中國女間諜婚外情風波，女方黃樂曾任新加坡企業Megaspeed高階主管，該公司遭美方懷疑涉及受管制晶片轉運。兩人從2024年台北酒吧半夜聚會、2025年三六食府餐敘同框，到2026年美媒揭露情報監控，時間軸陸續曝光，尤其黃樂還曾向科技業人士炫耀可以找黃仁勳到場聚會，結果男方真的於半夜現身。黃仁勳8日在致員工信中坦承對妻子不忠，美國眾議院要求他11月18日出席閉門簡報，輝達董事會也已成立獨立委員會調查。
黃仁勳捲共諜婚外情風暴！來台碰面、外遇時間軸一次看
◼︎2024年6月：台北國際電腦展（Computex）期間，黃樂在台北一間酒吧與科技業人士聚會。據《紐約時報》引述在場人士說法，黃樂當時表示能把黃仁勳找來現場，沒多久黃仁勳便穿著招牌黑色皮衣於半夜現身，與眾人一起喝威士忌。
◼︎2025年初：黃樂據報從中牽線，促成Megaspeed向輝達採購價值約20億美元的GPU。
◼︎2025年5月：黃仁勳再度來台，黃樂出席台北私廚「三六食府」的商務餐敘。台灣媒體拍到兩人搭肩交談，黃樂還親吻黃仁勳臉頰；黃仁勳餐後接受訪問時，她也站在身後。
◼︎2026年春季：由盧比歐監督起草的機密備忘錄，據報詳述黃樂遭中國國家安全部吸收、以黃仁勳為目標蒐集情報等內容，並在川普5月訪中前分送相關美國安全高層。
◼︎2026年10月29日：《紐約時報》率先披露美國情報機構監控黃樂的結果，指她涉嫌向北京傳遞資訊。輝達及黃仁勳當時否認相關說法，稱雙方往來屬於「完全正常的客戶互動」。
◼︎2026年11月7日：《金融時報》報導，美方情報認定黃仁勳與黃樂關係密切。美國眾議院隨後發函，要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報會。
◼︎2026年11月8日：黃仁勳向員工發出內部信，承認曾對妻子不忠；輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。
黃仁勳致員工信中坦承外遇！輝達董事會啟動調查
黃仁勳在8日的內部信中承認婚姻不忠，向家人及公司同仁致歉。美國眾議院已要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報會，說明相關情況。外界關注的焦點，除了兩人實際關係及黃樂是否涉及間諜活動，也包括Megaspeed與輝達的交易，以及受管制晶片是否流向中國。
輝達董事會8日也發布聲明，宣布由獨立董事組成特別委員會，並在外部獨立法律及專業顧問協助下展開調查，檢視目前已取得及後續掌握的相關資訊。
董事會表示，依照現階段掌握的內部評估，沒有理由相信美國國家安全或輝達核心機密資訊已經外洩。調查團隊將進一步核實所有往來及相關細節，黃仁勳也表示支持調查，承諾全力配合程序。
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◼︎2024年6月：台北國際電腦展（Computex）期間，黃樂在台北一間酒吧與科技業人士聚會。據《紐約時報》引述在場人士說法，黃樂當時表示能把黃仁勳找來現場，沒多久黃仁勳便穿著招牌黑色皮衣於半夜現身，與眾人一起喝威士忌。
◼︎2025年初：黃樂據報從中牽線，促成Megaspeed向輝達採購價值約20億美元的GPU。
◼︎2025年5月：黃仁勳再度來台，黃樂出席台北私廚「三六食府」的商務餐敘。台灣媒體拍到兩人搭肩交談，黃樂還親吻黃仁勳臉頰；黃仁勳餐後接受訪問時，她也站在身後。
◼︎2026年10月29日：《紐約時報》率先披露美國情報機構監控黃樂的結果，指她涉嫌向北京傳遞資訊。輝達及黃仁勳當時否認相關說法，稱雙方往來屬於「完全正常的客戶互動」。
◼︎2026年11月7日：《金融時報》報導，美方情報認定黃仁勳與黃樂關係密切。美國眾議院隨後發函，要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報會。
◼︎2026年11月8日：黃仁勳向員工發出內部信，承認曾對妻子不忠；輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。
黃仁勳在8日的內部信中承認婚姻不忠，向家人及公司同仁致歉。美國眾議院已要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報會，說明相關情況。外界關注的焦點，除了兩人實際關係及黃樂是否涉及間諜活動，也包括Megaspeed與輝達的交易，以及受管制晶片是否流向中國。
輝達董事會8日也發布聲明，宣布由獨立董事組成特別委員會，並在外部獨立法律及專業顧問協助下展開調查，檢視目前已取得及後續掌握的相關資訊。
董事會表示，依照現階段掌握的內部評估，沒有理由相信美國國家安全或輝達核心機密資訊已經外洩。調查團隊將進一步核實所有往來及相關細節，黃仁勳也表示支持調查，承諾全力配合程序。
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