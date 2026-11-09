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黃仁勳捲共諜婚外情風暴！來台碰面、外遇時間軸一次看

▲黃仁勳（右二）與黃樂（右一）過去曾在台北酒吧及三六食府等場合互動。（圖╱記者朱永強攝）

▲黃仁勳外遇時間軸一次看。（圖／AI生成、NOWNEWS監製）

黃仁勳致員工信中坦承外遇！輝達董事會啟動調查

▲黃仁勳8日發出內部信，坦承曾對妻子不忠，對家庭道歉，但未在信中提及女方姓名。（圖／記者陳明中攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入中國女間諜婚外情風波，女方黃樂曾任新加坡企業Megaspeed高階主管，該公司遭美方懷疑涉及受管制晶片轉運。兩人從2024年台北酒吧半夜聚會、2025年三六食府餐敘同框，到2026年美媒揭露情報監控，時間軸陸續曝光，尤其黃樂還曾向科技業人士炫耀可以找黃仁勳到場聚會，結果男方真的於半夜現身。黃仁勳8日在致員工信中坦承對妻子不忠，美國眾議院要求他11月18日出席閉門簡報，輝達董事會也已成立獨立委員會調查。黃仁勳在8日的內部信中承認婚姻不忠，向家人及公司同仁致歉。美國眾議院已要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報會，說明相關情況。外界關注的焦點，除了兩人實際關係及黃樂是否涉及間諜活動，也包括Megaspeed與輝達的交易，以及受管制晶片是否流向中國。輝達董事會8日也發布聲明，宣布由獨立董事組成特別委員會，並在外部獨立法律及專業顧問協助下展開調查，檢視目前已取得及後續掌握的相關資訊。董事會表示，依照現階段掌握的內部評估，沒有理由相信美國國家安全或輝達核心機密資訊已經外洩。調查團隊將進一步核實所有往來及相關細節，黃仁勳也表示支持調查，承諾全力配合程序。