勇士隊二年級後衛理查德（Will Richard）因左手拇指尺側副韌帶（UCL）撕裂，確定將無限期缺陣，為正值連勝氣勢的灣區大軍蒙上一層陰影。

我是廣告 請繼續往下閱讀

才剛擺脫開季3連敗陰霾、收下7連勝強勢反彈的金州勇士隊，今（9）日再度爆發傷兵危機。根據NBA官方最新傷病報告與美媒《ClutchPoints》名記席格（Brett Siegel）報導，理查德是在勇士歷經延長賽以126：119險勝奧蘭多魔術的比賽中受傷。儘管當場比賽他仍替補出戰12分鐘、攻下4分、2籃板與1助攻，但賽後經詳細檢查後確認傷勢為左手拇指撕裂。現年23歲的理查德是在2025年選秀會上於第二輪第56順位被勇士相中，新秀賽季便以優異的防守意識與積極度贏得總教練科爾（Steve Kerr）的信任，出賽69場其中有21場先發。本季在主力小前鋒穆迪（Moses Moody）因膝蓋髕骨腱撕裂至少休養至12月的情況下，理查德再次挺身而出，本季10場全勤，在場均17.2分鐘的有限時間內，繳出5.1分、1.8籃板，並保持52.6%的高投籃命中率與42.9%的外線命中率，是灣區側翼的防守要角。雖然理查德受傷的左手為非投籃手，但球團目前並未給出明確的復出時間表。外媒分析指出，沙加緬度國王前鋒莫瑞（Keegan Murray）上季也曾遭遇同樣的左手拇指UCL撕裂傷勢，當時莫瑞因此休養了將近1個月、缺席了開季前15場比賽。以此推估，理查德最快恐怕也要等到12月初才有機會重返球場。在當家巨星柯瑞（Stephen Curry）維持MVP級別火力、菜鳥長人倫德伯格（Yaxel Lendeborg）打出驚喜表現的帶領下，勇士目前團隊進攻效率高居全聯盟前5。隨著理查德倒下，勇士後場與側翼輪降空間將進一步壓縮，預計梅爾頓（De'Anthony Melton）、威廉斯（Brandon Williams）、培頓二世（Gary Payton II）乃至桑托斯（Gui Santos）等替補球員都將獲得更多上場時間，考驗科爾在戰力空缺下的深度調度能力。