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▲水湳立體通廊將串連會展中心、中央公園、轉運站等當地重要建設。（圖／台中市政府提供，2026.11.09）

親親抱抱當日常！盧媽爆料江啟臣羞笑了

學妹聯手助攻！江啟臣甜謝愛妻與學妹

「你們能想像蔣萬安幫老婆做馬殺雞的畫面嗎？」台中市長盧秀燕今（9）日與立法院副院長江啟臣同台時火力全開，狂掀蔣萬安、江啟臣私底下的反差萌。今天兩位首長夫人「最強牽手」將合體前進台中掃街，盧秀燕大爆料力挺，盛讚兩位弟弟是政壇模範「超寵妻魔人」，值得大家學習。號稱「最強牽手」的台北市長蔣萬安夫人石舫亘、立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶，繼上周在台北合體掀起話題後，今天下午再度聯手進軍台中，連掃北屯、潭子黃昏市場與重要路口全力拜票。台中市長盧秀燕上午出席水湳立體通廊開工典禮時，在江啟臣身旁化身「爆料站長」，盛讚兩位夫人是先生選戰中最頂的王牌，更幽默揭開兩位藍營男神的私下面貌，直呼兩人私底下都是不折不扣的「超寵妻魔人」！盧秀燕笑稱，江啟臣與蔣萬安就像自己的親弟弟一樣，這段時間看到另一半為先生全力以赴、四處奔走，真的很辛苦；她也忍不住大爆私房內幕「我可以稍微透露一點，萬安回家是會幫老婆做馬殺雞的，你們可以想像那畫面嗎？他真的會幫老婆按摩，感謝太太的辛勞。」爆料完蔣萬安，盧秀燕隨即轉頭望向站在一旁的江啟臣，加碼爆料「我再透露一下，啟臣出門前、回家後，都要對老婆抱抱親親喔！」突如其來的閃光彈讓現場笑聲不斷，江啟臣也在一旁露出害羞又尷尬的微笑。盧秀燕見狀連忙大讚「沒關係，這是大好事！夫妻感情好，互相鼓勵、互相關心，完全可以成為社會典範，大家真的應該好好學習！」她有感而發表示，選戰期間候選人跟另一半都極為辛苦，回家能互道一聲關心、抱抱親親、按摩紓壓，或者煮個宵夜、分擔家事，都是最暖心的支持力量。對於兩位夫人的合體助選，江啟臣透露，石舫亘是自己政大外交系的學妹，兩位「最強牽手」攜手連線、幸福相守，為選戰奔走非常辛苦，他打從心底由衷感謝。話音剛落，一旁的盧秀燕不忘再補一記幽默助攻，提醒江啟臣「回家要更努力抱抱親親喔！」