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黃仁勳認了出軌！學者指1點最危險：遠比婚外情嚴重

▲輝達執行長黃仁勳出軌震撼全球，但成功大學教授李忠憲認為，黃仁勳掌握人工智慧、先進晶片，以及全球科技競爭最敏感的核心技術，且最重要的是還有來自中國的威脅。（圖／路透社／達志影像）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳驚傳出軌，對象疑似是中國女間諜黃樂。（圖╱記者朱永強攝）

黃仁勳婚外情「給台灣最大警示」！學者示警：人性弱點恐成漏洞

黃仁勳事件對台灣最大的警示，不是如何評論他的婚姻，而是必須重新理解國家安全本質。

▲李忠憲認為，黃仁勳事件對台灣最大的警示，不是如何評論他的婚姻，而是必須重新理解國家安全本質。（圖／美聯社／達志影像）

最可怕手段不是駭客！學者揭最難修補漏洞：等出事就來不及

▲黃仁勳小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳驚傳婚外情，並透過公司內部信承認對妻子不忠，消息震撼全球，加上外遇對象疑似是中國女間諜黃樂，還牽扯出美國國家安全疑慮。針對黃仁勳出軌事件一事，成功大學教授李忠憲在臉書上發文分析，表示如果這次事件僅涉及男女關係或婚外情，頂多是個人道德問題，但黃仁勳掌握人工智慧、先進晶片，以及全球科技競爭最敏感的核心技術，且最重要的是中國的威脅。李忠憲坦言「人性，是國家安全最難修補的漏洞」，而據了解，美國情報單位懷疑，黃仁勳與一名中國籍女企業高層關係密切，可能遭到中國情報機關吸收，試圖蒐集先進人工智慧晶片資訊，甚至影響美國對中國的晶片出口政策，目前這些指控都尚未證實，李忠憲進一步提到，台灣面對中國滲透，從來不只是軍事威脅或網路攻擊，從政治人物、軍事將領、科技企業主管、學者，甚至掌握關鍵資訊的普通職員，都可能因為金錢、情感、虛榮、權力或人際信任，成為情報機關試圖接近的對象。他強調，一個人容易被接近的原因，不一定是因為貪婪，也有可能是因為寂寞、善良，或希望獲得他人理解與肯定。李忠憲指出，在資訊安全有一項重要觀念，就是不能因為系統內部的人值得信任，便認定所有接近對方的人同樣可信。針對台灣最難防範的國家安全威脅，李忠憲認為，並非是中國有多麼先進的駭客技術，而是其有能力針對不同的人，尋找不同的人性弱點。雖然不能代表與任何中國人交往的人都有問題，但不能因私人關係看似無害，就忽略其中可能存在的利益衝突與情報風險。最後李忠憲表示，最值得警惕的是，技術漏洞通常可以透過更新程式來修補，制度漏洞也可能透過改革來改善，但若是人性的漏洞，往往等到造成傷害以後，才會有人發現，強調「國家的安全不能只寄託在重要人物的道德與自制力上。因為再堅固的晶片防線，也未必抵擋得住一個人卸下戒心的瞬間」。