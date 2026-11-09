我是廣告 請繼續往下閱讀

▲T1終結了在《英雄聯盟》全球總决赛BO5中對陣LPL戰隊的13連勝紀錄，同時也結束了他們的三連霸，不少人認為這是一個時代的結束。（圖／取自LOL Flickr）

BLG脫胎換骨 T1對LPL不敗紀錄終結

▲BLG展現強大團戰統治力，以總比分3：1力克T1挺進冠軍決賽。（圖／取自LOL Flickr）

T1為何世界賽首次在BO5對決輸給LPL戰隊？

「絕境李相赫」不可能永遠拯救團隊

▲Faker今年最大的問題在於「打線完全跟不上對手」，導致線路經常喪失推線權，也連帶讓T1很多前中期的戰術節奏無法順利展開。（圖／取自LOL Flickr）

Gumayusi的離開對於T1造成什麼影響？

▲T1今年在Gumayusi離隊加入HLE之後，由Peyz頂替其位置，過往搶下路線權帶起節奏並輻射到全線的勝利方程式受到影響。（圖／取自LOL Flickr）

丟冠後T1將如何做出調整？

選手 ID 本名 位置 當前合約到期時間 備註與合約狀況 Doran 崔玄準 上路 2026 賽季結束（2026年11月） 2025年以「1+1」形式加入，T1於2025年底執行第二年合約選項。目前是先發中唯一即將合約到期的選手。 Oner 文炫竣 打野 2028 賽季結束 原合約至2026年，T1於2025年底官方宣布提前延長兩年合約至2028年。 Faker 李相赫 中路 2029 賽季結束 2025年夏季宣布與T1完成4年頂級長約續約，直接綁定至2029年底。 Peyz 金修奐 下路 2028 賽季結束 於2025年底轉會期接替Gumayusi加盟T1，雙方當時直接簽訂為期3年的長約。 Keria 柳岷析 輔助 2029 賽季結束 原合約至2026年底，T1於2026年4月的主場活動中宣布提前再續約3年至2029年。

▲合約即將到期的上路選手Doran，分析師點出其上限雖高但下限也偏低，抗壓與穩定度仍顯不足。（圖／取自LOL Flickr）

2026年《英雄聯盟》全球總決賽，LCK賽區的傳奇戰隊T1在對上BLG的四強賽中以1：3落敗，無緣晉級決賽，宣告三連霸終結，同時世界賽淘汰賽對LPL隊伍不敗的紀錄也被打破。針對戰隊本季出現的問題、季後可能出現的變動，《NOWNEWS》邀請分析師魚丸做出分析、並進行整理。T1在Zeus和Gumayusi先後離開之後，戰隊做出非常大的風格和戰術調整，這導致了堅實的冠軍陣容出現不穩，今年季後若做出變動，Doran和Oner有可能是最有可能受到影響的兩人。在英雄聯盟世界大賽4強準決賽備受矚目的焦點對決中，中國LPL賽區第一種子BLG與衛冕軍T1展開五戰三勝制（BO5）的頂尖對決，最終BLG展現強大團戰統治力，以總比分3：1力克T1挺進冠軍決賽，正式打破T1在世界賽BO5對決LPL隊伍從未落敗的不敗神話。首局BLG靠著上路Bin卡桑帝的無解開戰與多次團戰牽制，在29分鐘先馳得點；次局T1展開反擊，當家球星Faker星朵拉精準推球掌控節奏，加上打野Oner李星接連上演搶巴龍與搶水龍魂的神級發揮，率隊在第31分鐘扳平戰局。進入關鍵第3局，BLG前期頻繁針對T1上路Doran進行越塔擊殺建立優勢，儘管T1一度在中期靠著搶龍打出1換4反撲，但BLG迅速穩住陣腳，連續抓死Faker並由Xun潘森繞後收割鎖定火龍魂，耗時36分鐘搶先取得聽牌優勢；退無可退的第4局，T1大膽祭出Doran汎走上路與Faker阿卡莉的陣容，開局雖陷入0比6落後，但Faker在第27分鐘河道混戰中展現「絕境李相赫」神乎其技的個人操作，率隊打出一波2換5團滅奇蹟，無奈BLG在第32分鐘迅速集火秒殺T1進場核心，隨後吃下土龍魂與巴龍，最終在第37分鐘挾帶強大兵線攻破主堡，以3：1的比分終結系列賽。這場失利終結了T1在《英雄聯盟》全球總决赛BO5中對陣LPL戰隊的13連勝紀錄，同時也結束了他們的三連霸，不少人認為這是一個時代的終結。針對T1在系列賽以1：3不敵BLG遭到淘汰，分析師魚丸指出陣容選角（BP）容錯率過低以及選手狀態不如對手是失利主因。他分析，T1多數陣容看似合理卻缺乏容錯空間，如首局剎雅、銳空是不錯的組合，但戰隊整體缺乏控制技能，無法在前中期幫助中路的洛克製造碰撞幫助滾起雪球；加上下路雙人組在一級對線點技能與換血細節處理不佳，幾乎每局對線換血都落居下風，不僅讓BLG掌握主動換線的主導權，戰術上也難以順利貫徹圍繞Peyz發育的核心打法。此外，選手臨場狀態與戰術定位也不理想。魚丸認為，本場比賽除了中路Faker發揮維持高水準外，其餘成員狀態皆明顯不在線；尤其戰術重心轉向保護下路Peyz後，導致打法激進的上路選手Doran在缺乏資源挹注下屢遭對手針對，成為防線破口。第三局面對BLG全球流陣容，營運溝通失誤、掉巴龍遭到逆轉，以及第四局試圖以汎在上路尋求單點突破卻成效不彰，雙線兼顧的極端打法最終讓T1吞下敗仗。在本次與 BLG 的四強系列賽中，Faker（李相赫）依然是T1在逆境中最關鍵的中流砥柱，屢次在隊伍陷入絕境時展現頂級老將的抗壓與破局能力。第二局他選用星朵拉，在中期憑藉兩波極為精準的E技能推球連續瓦解對手陣型，幫助隊伍掌握聽牌龍與地圖主導權；而在第四局隊伍面臨淘汰、人頭落後且經濟陷入劣勢之際，他的阿卡莉在第27分鐘河道混戰中極限進出、打出毀滅性輸出，率領隊伍完成不可思議的2換5團滅。然而，綜觀整體戰局與中路對線，Faker在面對BLG高壓的前中期節奏與頻繁包夾時，仍不可避免地顯露了破綻與失誤。在第一局與第三局中，BLG透過積極的視野壓制與抓人策略，多次在中後期關鍵節點迅速集火抓死走位受限的Faker，直接導致隊伍失去爭奪巴龍或龍魂的防守支點；加上上路與整體團隊經濟頻頻在前中期陷入劣勢，即便Faker幾次利用個人操作極限秒殺對方後排或拖延攻勢，也難以完全彌補正面團戰巨大的數值與裝備差距。整體而言，他的表現雖有多次令人驚嘆的救贖級高光，但在團隊整體遭對手體系壓制的情況下，無法單憑一己之力扭轉敗局。魚丸接受《NOWNEWS》訪問時指出，Faker今年最大的問題在於「打線完全跟不上對手」，導致線路經常喪失推線權，也連帶讓T1很多前中期的戰術節奏無法順利展開。儘管如此他也認為到了後期比賽的處理上，Faker仍然非常穩健，依然具備基本的水準。而且在本次世界賽狀態大幅提升，已經比起他自己今年整個例行賽要好上非常多，發揮已達到相當出色的水準。「但比賽就是這樣，你總是會遇到即使他全力發揮、團隊依然難以獲勝的時刻。」T1今年在Gumayusi離隊加入HLE之後，由Peyz頂替其位置，過往搶下路線權帶起節奏並輻射到全線的勝利方程式受到影響，團隊進入新的磨合。本屆聯賽內的發揮起伏不小，在2026LCK賽季中，T1在季後賽於敗者組第三輪以3：1擊敗DK後，鎖定英雄聯盟2026賽季世界大賽的LCK三號種子席位。瑞士輪取得3勝1敗戰績，八強賽擊敗歐洲戰隊KC晉級。Gumayusi具備極強的線權壓迫感與獨立生存能力，也就是作為弱側邊他的抗壓能力極佳，在隊伍資源傾斜時，不需要輔助全程貼身保護，具備優秀的兵線管理與防越塔判斷，常在「下路放生」的體系下穩定發育。會戰中站位極為穩健，擅長在陣型最深處持續拉扯輸出，且在關鍵時刻具備極強的大心臟與專注度。Peyz則是典型的資源傾斜型與強勢進攻收割核心。在隊伍保護與開戰資源充足時，他的走位大膽果決，極擅長在混亂的會戰中找尋進攻切入點，補足最後的爆發收割傷害。然而，若前期缺乏隊伍掩護或遭遇對手連續越塔壓迫，他在劣勢局的自保與抗壓穩定度相對較容易受波動。針對這樣的風格轉變，魚丸點出對於T1最大的影響在於：Gumayusi在戰術上完全可以被犧牲。這讓T1能保有極高的戰術彈性，戰隊可以針對對手或當下情況，隨時將資源抽離下路並主打上中野節奏。反觀Peyz則屬於重度仰賴發育與保護的核心射手，使得T1本季整體戰術重心全面轉向下半區，必須投注大量資源護航。他分析，當團隊資源大量向下路傾斜時，打法向來激進的上路選手Doran便首當其衝，在缺乏隊伍掩護下極度不適應，不僅原有的強攻特色蕩然無存，更頻繁暴露在對手視野中淪為防線破口。本屆世界賽T1也未能在風格上找到平衡，在選角策略上陷入「既想圍繞Peyz打出核心輸出、又想替上路保留突破機會的」矛盾心態，企圖雙線走極限的結果，反倒讓整體攻守節奏徹底失衡。今年賽季結束之後，T1大部分成員仍有合約，Faker和Keria合約都到2029年，而Oner和Peyz則到2028年，僅有上路Doran是到今年。在爭奪世界賽冠軍失利後，T1未來的陣容調整引發高度關注，今年T1已經展現出要以下路作為核心的風格和打法，而上路Doran在此種比賽中的發揮並不穩定，而打野Oner作為三冠功臣，整季的發揮也陷入低潮，始終未能回升。T1若想要在世界賽後做出陣容調整，兩人似乎是最可能的人選。魚丸表示，打野選手Oner今年整體的競技狀態幾乎未見回神，且他並不是能主動做事和帶節奏的打野類型，其特性相當受限於版本生態。即便T1在合約考量下不直接將其替換，也高機率會仿效過往拔擢Smash等二隊小將的模式，引進新秀替補來施加輪替壓力，給予他壓力。至於合約即將到期的上路選手Doran，魚丸點出其上限雖高但下限也偏低，抗壓與穩定度仍顯不足。他評估T1若要做出調整，最佳目標是全力爭取老搭檔Zeus回歸，因Zeus無論在個人實力或攻守上下限皆維持頂級水準，能無縫接軌體系；若最終無法順利簽回Zeus，維持現有陣容亦屬可行方案，但前提是Doran必須磨練出更穩健的扛壓能力，搭配打野位置的替補輪替調整，才能在往後賽季重拾爭冠競爭力。