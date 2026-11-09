輝達（Nvidia）執行長黃仁勳捲入中國女間諜婚外情爭議，發出內部信坦承對妻子不忠並致歉。對此民進黨台北市長候選人沈伯洋今（9）日表示，這是中國經典手法，但到底有無造成不可挽回的結果、利益侵害，也要等到司法或是內部調查才有辦法知道最終結果。 我是廣告 請繼續往下閱讀 輝達執行長黃仁勳捲入與中國間諜婚外情爭議，更發布內部信坦承妻子並致歉，對此沈伯洋今日受訪時回應，說明美國有自己相關規範，這也是中國經典手法。 沈伯洋表示，究竟有沒有造成不可挽回的結果與利益侵害，也要等到司法調查或內部調查才有辦法知道最後的答案。 更多「黃仁勳出軌共諜」相關新聞。 相關新聞 妻石舫亘友人是共諜害黃仁勳外遇？蔣萬安駁斥：不實言論黃仁勳涉外遇女共諜！恐影響輝達落腳北士科？蔣萬安急回應心有所屬！石舫亘環南平安宴拉票 林勝東全程陪同拒比「5」李乾龍稱洋流發酵早「逐漸退潮」 沈伯洋：不愧薑是老的辣 陳威叡編輯記者從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 黃仁勳輝達沈伯洋民進黨中國女間諜