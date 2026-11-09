我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳捲入中國女間諜婚外情爭議，發出內部信坦承對妻子不忠並致歉。對此民進黨台北市長候選人沈伯洋今（9）日表示，這是中國經典手法，但到底有無造成不可挽回的結果、利益侵害，也要等到司法或是內部調查才有辦法知道最終結果。輝達執行長黃仁勳捲入與中國間諜婚外情爭議，更發布內部信坦承妻子並致歉，對此沈伯洋今日受訪時回應，說明美國有自己相關規範，這也是中國經典手法。沈伯洋表示，究竟有沒有造成不可挽回的結果與利益侵害，也要等到司法調查或內部調查才有辦法知道最後的答案。