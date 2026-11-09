我是廣告 請繼續往下閱讀

▲攝影師「軒」率先出面幫林心如說話，認為造謠貼文假到不行。（圖／翻攝自攝影師Threads@h_paris_h）

▲林心如的早餐非常健康，她心情看起來很不錯。（圖／林心如IG@loveruby_official）

女星林心如近日在Threads上，遭一名自稱化妝師的女子爆料，稱她私下脾氣很差，妝容被弄花就飆罵化妝師是白痴。貼文曝光後，吸引不少網友討論，許多跟林心如合作過的圈內人也關注到此事，雖然爆料者以「林X如」來影射，沒連名帶姓，但好友們還是替林心如抱不平，紛紛留言幫林心如澄清「她不是這種人！」爆料的女網友日前在Threads發文，說自己當了3年的化妝師，接觸過許多藝人，印象最深刻的是「林X如」。她說自己在幫林X如化妝時，不小心弄花妝容，要重畫，結果就被林X如飆罵：「妳是白痴嗎？連妝都化不好妳還能做啥」、「難怪妳這種人一輩子只能當社會底層，爛泥扶不上牆」。該篇貼文曝光後，立刻引起網友討論，多數人都認為這是假帳號，故意透過這種影射的造謠貼文來博取流量。一名曾幫許多女明星拍過寫真照的攝影師也出面留言：「林心如的前經紀人也現身證實，她一直都有專屬的妝髮團隊：「」資深名嘴狄志為同樣發聲，心疼林心如被抹黑造謠，直接在FB發文幫忙出一口惡氣：「」林心如見狀也在底下留言「3朵玫瑰花」的圖案表示感謝。從好友的力挺發言可看出林心如人緣有多好，認識她的人都在替她抱不平。而她本人心情看起來也沒受這件事影響，懶得出面多說話。今日還在IG限時動態分享自己吃早餐的照片，跟粉絲說「Good morning」，只見林心如的早餐盤有生菜沙拉搭配歐姆蛋、麵包，看起來營養滿分。