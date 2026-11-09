我是廣告 請繼續往下閱讀

55歲氣喘男肺炎惡化險住ICU

▲成大醫院家庭醫學部吳至行教授指出，肺炎鏈球菌流行血清型正出現變化，15A、23A及35B等新興型別值得關注，成人選擇肺炎鏈球菌疫苗時，應考量台灣流行血清型及疫苗涵蓋範圍。（圖／記者周淑萍攝）

不只老人要小心！慢性病、吸菸族也是肺炎重症高風險群

肺炎鏈球菌血清型正在洗牌！15A、23A、35B值得關注

PCV20、PCV21怎麼選？公費疫苗已升級

▲曹玉婷醫師提醒，肺炎重症並非高齡者專屬，慢性病患者及吸菸族也屬高風險族群，若肺炎鏈球菌侵入血液或腦膜，恐引發敗血症、腦膜炎等嚴重併發症。（圖／記者周淑萍攝）

別以為肺炎只是嚴重一點的感冒，台大醫院北護分院家庭醫學科曹玉婷醫師分享曾經收治一名55歲、有氣喘病史的男子，因發燒、咳嗽就醫，沒想到確診肺炎，服用抗生素5天後病情不但沒改善，反而出現呼吸急促等症狀，緊急送醫住院，差點住進加護病房，根據衛福部2025年國人死因統計，。醫師提醒，肺炎鏈球菌流行血清型正出現變化，包括15A、23A及35B等新興型別值得關注，尤其是50歲以上及慢性病患者，更應及早評估疫苗防護。曹玉婷醫師分享，曾收治一名約55歲、患有氣喘的男性，最初因低燒、咳嗽等症狀就醫，檢查後發現是肺炎，原先安排抗生素治療，不料5天後回診，患者出現喘促、疲累等情形，病況明顯惡化，必須緊急轉送急診。患者一度因工作繁忙不願住院，所幸經醫師勸說後接受住院治療，最終順利康復，事後仍心有餘悸地說：「沒想到肺炎可能致命！」醫師指出肺炎鏈球菌是造成社區型肺炎的重要致病菌之一，感染初期可能出現發燒、咳嗽等症狀，容易與一般感冒混淆。若細菌進一步侵入血液、腦膜等原本無菌部位，形成侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD），可能引發敗血症、腦膜炎等嚴重併發症，甚至危及生命。尤其秋冬至隔年春季正值肺炎鏈球菌感染高峰，也與流感等呼吸道病毒流行季節重疊。研究指出，流感病毒性肺炎患者若合併細菌感染，可能面臨更高的重症及死亡風險。曹玉婷提醒，肺炎重症並非高齡者專屬，除了50歲以上成人，糖尿病、慢性心肺疾病、腎臟疾病患者，以及免疫功能低下者，都應特別提高警覺。吸菸、重度飲酒也可能增加感染風險。根據相關研究，高風險成人一旦罹患侵襲性肺炎鏈球菌感染症，死亡風險約為一般風險成人的2.3倍。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，肺炎鏈球菌有超過100種血清型，且不同血清型的流行情況並非一成不變。隨著疫苗接種普及，部分過去常見的血清型逐漸減少，其他型別可能增加，因此預防策略也必須持續調整。成大醫院家庭醫學部吳至行教授指出，肺炎鏈球菌可能出現「血清型置換」現象，也就是原先流行的血清型減少後，其他未被既有疫苗涵蓋的型別逐漸增加。依據疾管署監測資料，15A、23A及35B是台灣近年侵襲性肺炎鏈球菌感染症值得注意的新興血清型，也與部分死亡病例有關。目前國內成人可選擇20價肺炎鏈球菌結合型疫苗（PCV20）及21價肺炎鏈球菌結合型疫苗（PCV21）。吳至行表示，根據2024年台灣侵襲性肺炎鏈球菌感染症監測資料推估，PCV21涵蓋的血清型約占45至64歲成人IPD致病血清型的84%，其中包括15A、23A及35B等新興型別。不過，這項數字是依據已發生病例計算的「血清型涵蓋率」，並非疫苗實際保護效力，也不代表接種後可以預防84%的肺炎。疫苗選擇仍須考量個人健康狀況、接種紀錄及當地流行型別。疾管署自2026年8月10日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面升級，提供PCV20及PCV21兩種選擇，符合資格且未曾接種相關疫苗者，原則上接種1劑即可完成目前建議的接種程序。公費接種對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲符合疾管署規定的IPD高風險對象。，均可供符合資格者接種。若過去已接種PCV13、PCV15或23價多醣體疫苗，則須依先前接種種類及間隔，由醫師評估是否需要補接種。黃振國呼籲，預防肺炎不能只靠疫苗，平時也應保持良好衛生習慣、戒菸、規律運動及均衡飲食。民眾可主動檢視接種紀錄，並依自身年齡、慢性病史與健康風險，與家庭醫師討論適合的預防方式。