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▲黃仁勳女兒黃敏珊（如圖）這幾天一直跟在爸爸身旁。（圖／記者朱永強攝影）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日坦承婚外情，董事會隨即展開獨立調查。雖然輝達強調黃仁勳將繼續領導公司，但這場風暴也讓外界正視一個長期被忽略的問題：如果哪天輝達沒有黃仁勳，誰來接班？美國科技媒體The Information報導，輝達正朝家族企業的方向轉型；但除了家族接班，輝達其實還有其他後路，就連「空降新執行長」都不是不可能。彭博社報導指出，輝達沒有公開的接班計畫，黃仁勳也沒有明確的接班人。黃仁勳曾多次表示，期待未來數十年內持續帶領公司。輝達的管理架構也與一般企業不同，約有60名高階主管直接向黃仁勳報告，讓他的決策能迅速執行。黃仁勳認為，這種做法能讓公司靈活因應科技的快速變化，但也造成目前沒有任何人選，能隨時接下他那種幾乎不間斷的繁重工作。研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）直言：「輝達不是一間傳統公司，黃仁勳也不是傳統執行長。他就是輝達，主導公司的長期策略和方向。」據The Information報導，輝達正走向家族式經營，這在矽谷相當罕見。黃仁勳有一子一女。長子黃勝斌（Spencer Huang）2022年加入輝達，擔任機器人產品管理總監；女兒黃敏珊（Madison Huang）2020年以實習生身分加入，今年3月升任實體AI產品行銷資深總監，經常陪同父親赴海外參加供應鏈會議。依輝達2026會計年度財報，黃勝斌的總薪酬達132萬美元，黃敏珊則為123.2萬美元。最受矚目的是黃敏珊的丈夫卡普雷茲（Nico Caprez）。這位35歲的瑞士籍前職業滑雪選手，是黃敏珊在倫敦商學院攻讀MBA時認識的同學，2024年2月進入輝達擔任開發經理，今年1月就越過資深總監一職，直接升任全球AI設施成長部門副總裁。一名曾與他共事的員工透露：「我認為黃仁勳正在為敏珊和尼克鋪路。」不過，分析人士指出，家族接班在上市科技巨頭中阻力極大。輝達是全球市值最高的企業之一，股權高度分散，董事會與機構投資人勢必會嚴格檢視接班人的資歷與能力，若硬推家族成員上位，恐引發公司治理爭議。第二種可能，是由輝達內部的資深主管接任。據彭博社今年1月報導，外界看好的內部人選包括：：CUDA平台的關鍵人物，被視為輝達AI軟體生態系的奠基者之一。：應用深度學習研究副總裁，在技術圈享有盛名。：財務長，深受華爾街信任。輝達另有幾位執行副總裁，但其中兩位已年過70歲。分析師認為，巴克與卡坦札羅雖然技術能力出眾，但似乎還沒準備好做出重大戰略決策；而科技巨頭由財務長接任執行長的例子也相當少見。第三種劇本，是由內部高層或董事暫時擔任「過渡執行長」，黃仁勳則以創辦人或董事身分留在公司，持續影響技術方向。科技業不乏類似前例。Uber創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）2017年因爭議下台後，仍留在董事會一段時間。這種安排能讓公司在調查期間維持穩定，也為董事會爭取時間，尋找長期接班人。最後一種可能，就是從外部延攬新執行長。這在科技業其實並不少見：：2017年卡蘭尼克下台後，董事會延攬旅遊網站Expedia執行長柯斯洛夏希（Dara Khosrowshahi）空降，帶領Uber完成上市並轉虧為盈。：2025年延攬半導體投資界老將陳立武（Lip-Bu Tan）出任執行長，力拚重振晶片霸業。：2024年從墨西哥餐飲連鎖Chipotle挖角尼科爾（Brian Niccol），試圖扭轉業績頹勢。不過，分析人士指出，輝達的情況特殊。黃仁勳一手打造的企業文化與扁平管理架構，外部人選很難在短時間內接手；加上AI產業變化快速，新執行長能否延續輝達的技術領先，也是一大考驗。綜合來看，輝達目前的4種劇本中，家族接班爭議最大，內部接班人選尚未成熟，過渡安排與外部空降則各有風險。分析人士認為，最終走向仍取決於董事會的調查結果：若黃仁勳未違反公司規定，他大概率將繼續留任；但若調查結果不利，輝達恐怕將被迫面對成立33年來最大的接班考驗。