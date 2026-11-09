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秦慧珠還原始末：兩人只是恰巧都是3號

稱考紀會主委可能看片段訊息

北市黨部主委稱尊重考紀會發言

台北市長候選人沈伯洋日前登上民視《台灣最前線》專訪，國民黨籍的市議員秦慧珠也受邀擔任5名提問來賓之一。節目錄影結束後，兩人特地合影留念，畫面中雙雙比出「3號」手勢，引發網路議論，甚至有人猜測秦慧珠是否轉而支持沈伯洋。國民黨考紀會主委張雅屏昨則點名表示，後果自擔、知所進退。對此，秦慧珠今（9）日還原始末，稱是主持人未經同意、且不知情下將兩人合照發到網路上，也立刻下架道歉，她也說「我完全不支持3號沈伯洋」，更說考紀會主委可能搞不清楚狀況，從新聞看到片段訊息才有這樣的想法；蔣萬安對此則說「有發生什麼事嗎？」秦慧珠近期接連針對台北市政提出質疑，也因此受到部分藍營支持者批評，但她始終強調，自己就是有話直說的人，即使因此流失選票，也不會放棄講出真相。這次與沈伯洋的合照在網路上傳開後，竟出現「秦慧珠支持沈伯洋？」等疑問，不過有網友替她緩頰，指出兩人只是恰巧都是3號，合照手勢並不代表政治立場轉變。秦慧珠今日澄清，當初只是想要留兩人合影，但拍照時旁邊也有人側拍，事後民視的製作人和新聞部主管一直打電話，道歉稱沒經過同意、在她不知情的情況下，主持人把兩人合照發到網路上，她這時才知道可能發生很大的問題，製作人也說立刻請主持人把照片下架，同時也跟她道歉。秦慧珠說，她比3是因為自己是3號，希望大家支持北市松信區3號秦慧珠，市長部分，「我們是全力的支持5號蔣萬安，請大家支持3號秦慧珠，5號蔣萬安，我完全不支持3號沈伯洋」。秦慧珠表示，可能考紀會主委大概也是搞不清楚狀況，從媒體中看到片段訊息，才有這樣的想法，跟他說清楚、講明白，一切的誤會就會解開了。至於是否擔心考紀會開鍘？秦慧珠說，考紀會是非常明事理的，所有的事情經過她解釋清楚之後，大概就不會有這個問題了。北市黨部主委戴錫欽被問到秦慧珠發言有無違反黨紀，他說黨紀處分問題或是違反哪部分黨紀，中央考紀會主委有相關發言，作為地方黨部完全尊重中央考紀會的相關發言跟立場。