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沈富雄：以黃仁勳身分竟掉進美人計 難以相信

推測美、中手上恐都有資料

「色字頭上一把刀」 預估最壞恐離開執行長位置

輝達執行長黃仁勳近日捲入中國間諜疑雲，《紐約時報》等外媒披露，他與一名被美國情報機構認定可能為中國情報人員的女子關係密切；黃仁勳昨（8）日也在致員工信中承認曾對妻子不忠，並向家人與公司同仁道歉。輝達董事會已宣布成立獨立委員會調查是否涉及國安或公司機密問題。對此，前立委沈富雄直言，以黃仁勳的身分地位，竟可能「掉進美人計」且沒有自覺，讓他難以相信，但他研判此案最後「不會很慘重」，即使事情無法掩蓋，黃仁勳「頂多離開執行長這個位置」。沈富雄上《少康戰情室》表示，以黃仁勳如今的身分、地位與重要性，加上他與美國政經圈及AI、晶片產業高度相關，若真的在毫無警覺的情況下陷入所謂「美人計」或「粉紅色陷阱」，確實令人難以理解。他說，黃仁勳幾乎沒有什麼私生活，照理來說身旁的人際往來應該受到高度注意，因此相關事件曝光後，美國國會與媒體恐怕不會輕易放過，一定會要求把事情調查清楚。沈富雄進一步推測，美國情報單位手上可能握有相當程度的資料，中方也可能掌握相關資訊，但他認為，雙方最後未必會把所有資訊全部拿出來使用，因為一旦全面揭露，究竟哪一方受益、哪一方受損並不容易判斷。他更研判，事件最後未必會以「很肅殺、很殘忍」的方式收場，而可能在調查釐清後，以相對有限的代價告一段落。談到婚外情話題，沈富雄更感嘆「色膽包天、色字頭上一把刀」，認為歷史上不乏有權勢人物因感情關係惹上麻煩的案例，但黃仁勳此次之所以受到高度關注，是因為事件又牽涉AI晶片與國安疑慮。沈富雄認為，這起事件雖然比一般名人的婚外情嚴重，但後果「恐怕不會很慘重」。他預測，即使最後事情無法掩蓋，黃仁勳最嚴重可能就是離開輝達執行長職位，短期勢必影響公司，但他認為不至於造成長期衝擊。