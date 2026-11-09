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《GTA 6》成就系統數量公開 共有55項

▲玩家期盼的《GTA 6》預計在11月19日發售。（圖／Rockstar Games 提供）

特殊編號引發討論 11/10開放預先下載

備受全球玩家矚目的開放世界遊戲大作《俠盜獵車手VI》（GTA 6），將在11月19日發售，近日據傳《GTA 6》遊戲成就系統數量已經被揭露。根據數據挖掘者Tex2報告指出，《GTA 6》遊戲內總共配置了55項成就，其中有一項成就編碼特殊，不確定這項成就代表的意思為何。根據數據挖掘者Tex2的報告，《俠盜獵車手VI》的成就系統設定了55項目標，遊戲成就系統在PlayStation平台稱為獎盃系統，主要作為激勵玩家遊玩的機制，引導玩家在開放世界中完成各式任務與挑戰，提升遊戲的重複遊玩價值與探索樂趣。在本次曝光的成就數據中，呈現了特殊的編號架構，報告詳細指出，這55項成就中有54項編號，編號依序為1至54，而另外一項成就則被賦予了獨特的編號「1000」，特殊編碼方式引發社群猜測。目前編號「1000」是什麼特殊成就還不清楚，有可能是針對遊戲完全通關獎勵，或只是預留一個成就的位置，未來再填補上去，這次公開的成就數量沒有包含達成的難度、容易錯過的獎盃等資訊，相關細節還是要等《GTA 6》發售後，才有更明確的內容。備受全球玩家喜愛的《GTA 6》，預計在11月19日發售，一般版售價為2320元，終極版則是2900元，首波遊戲平台僅有PS5、Xbox Series X/S，目前台灣地區已開放預購，PS5將於台灣時間11月10日凌晨0點開放預先下載，Xbox則在同日上午8點，遊戲最大需要212GB的儲存空間，還請玩家注意主機剩餘容量。