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梁家榮表現有回春 還化身左打殺手

對龍、鷹、象打擊率都破3成 唯獨不擅打富邦

樂天桃猿今（9）日宣布以3年最高總額2820萬續留隊長梁家榮，他本季雖然因為左側腹肌拉傷、膝蓋發炎，單季僅出賽70場，但綜合打擊數據已經回升自2023年後最佳，也來到聯盟平均以上，尤其身為左打的他，本季化身「左投殺手」，對戰打擊率高達3成64，上一次他面對左投打擊率明顯高於右投，就是2023年奪下打擊王那年。梁家榮2023年以打擊率3成38奪下年度打擊王，該年OPS+高達163，但後續兩年受到傷勢困擾，出賽並不穩定影響到打擊手感，連續2年都低於聯盟平均，本季則在70場出賽內，繳出打擊率2成65、1轟與32分打點成績，OPS+回升到105。攤開進階打擊數據，梁家榮本季不僅不畏懼左投，甚至化身為左投殺手，對戰55打席中，打擊率高達3成64，1轟與10分打點，各項數據都明顯優於對右投時表現。實際上梁家榮近4年對左投成績都不算太差，做為主力左打者，也讓教練團調度添增更多彈性。同時，梁家榮本季對味全龍、台鋼雄鷹與中信兄弟3隊，對戰打擊率都超過3成，甚至對統一獅也有平均以上的2成75打擊率，唯獨不擅長打富邦悍將，本季53打席中僅有6安打，打擊率1成22，也影響到整季成績。防守端上，梁家榮作為三壘手雖然未獲得過金手套獎，但防守相對穩定，近2季則逐漸轉任更多一壘手，今年在一壘有19場出賽。因而主要貢獻仍端看其打擊端上發揮，以及去年接任隊長後，在休息室的文化延續，樂天桃猿球團稍早也透露3年複數年留下梁家榮原因，在於「他不僅是內野核心戰力，更是球隊精神的傳承者。」