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一度上演驚天逆轉 T1力挽狂瀾仍不敵BLG

▲2026《英雄聯盟》LOL世界賽，T1 四強賽面對 BLG 陷入苦戰，最終1:3不敵對手，告別本屆舞台。（圖／LOL Esports Flickr）

Faker賽後微笑展現風度 盼讓粉絲看見更好的自己

▲Faker 直言2026年留下了許多遺憾，但未來還會持續努力，展現自己更強的一面。（圖／LOL Esports Flickr）

T1整季歷經重組留下遺憾 Faker：從挫折中學習

▲雖然比賽不如預期發展，但 Faker 依舊展現強大的心理素質，並鼓勵 T1 的隊友與粉絲們。（圖／LOL Esports Flickr）

2026《英雄聯盟》LOL世界賽四強賽正式落幕，衛冕冠軍 T1 最終 1:3 不敵 BLG，無緣連續第5年晉級世界大賽決賽，也讓世界賽連霸偉業劃下句點，這場敗仗同時打破 T1 過往在世界大賽 BO5 賽制對上 LPL 戰隊全勝的不敗神話；賽後 Faker 被捕捉到「微笑望向遠方」的畫面，並在採訪中坦言「自己還有許多不足的地方，未來會繼續檢討與努力」，讓粉絲為之動容。本場四強賽，面對狀態火熱的 BLG，T1 在整場賽事中陷入苦戰，雖然第二局靠著 Oner 的李星搶下關鍵地圖物件追平比數，但第四局陷入巨大劣勢的背水一戰中，Faker 的阿卡莉展現極致韌性，不斷朝後排切入嘗試擊殺對方 AD，一度帶領隊伍打出2換5、團滅對手看見逆轉曙光。但 BLG 最終仍穩住陣腳，在第37分鐘鎖定勝利，BLG 中路 Knight 事後也坦言「當時真的差點被逆轉。」當賽後 BLG 慶祝勝利時，Faker 在離場前深深望向對手並露出一抹微笑，展現出極高的競賽風度與大魔王胸襟，面對不敗紀錄被打破，Faker 過去在節目中便曾淡然表示「紀錄總有一天會被打破的，只要努力打好比賽就行了」。賽後接受英文轉播台訪問時，Faker 承認 BLG 準備得比預期更加充分，因此雖然輸掉比賽，但能與如此強勁的對手打出一場精彩的對決，自己個人依然感到相當滿意與釋懷；Faker 提到「今年的自己，還有很多不足之處，希望之後能向粉絲們多展現自己更好的一面，我也會努力展現自己更強的一面。」回顧 T1 在今年經歷的艱難旅程，隊伍經歷陣容變動與團隊重組，必須重新建立體系，Faker 坦言「這一整年確實留下了許多遺憾，無論是在遊戲內還是遊戲外，都有許多原本能做得更好卻未能做到的部分」，不過他也強調，這些挫折與未盡完美之處，都成為自己持續吸收與學習的寶貴養分。儘管 T1 未能延續連霸紀錄，但 Faker 與隊友們仍在逆境中展現出世界級強隊的韌性，對於已經締造無數傳奇的 Faker 而言，這場失利或許是另一段旅程的起點，正如他過去在節目中所說，「紀錄終究有被打破的一天，重要的是持續努力、從失敗中學習」，T1 的2026賽季雖然留下遺憾，但粉絲也期待這支傳奇隊伍經過休整後，能在明年重新站上世界舞台，再次向冠軍發起挑戰。