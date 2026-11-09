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達美樂：「達美樂雙十一」優惠碼！5000組折價券開搶

▲達美樂雙11優惠碼開搶50元折價券。（圖／達美樂dominos.com.tw）

達美樂買一送一！《麥塊地下城2》盲卡包虛寶大受好評

▲達美樂聯名《麥塊地下城2》，雙11披薩優惠搶虛寶。（圖／達美樂dominos.com.tw）

必勝客優惠碼「15596」！小披薩+QQ球+可樂才122元

雙11購物節速食優惠狂加碼！加入達美樂披薩官方LINE輸入「達美樂雙十一」優惠碼，爽領「現省50元」專屬優惠券5000組；必勝客今天11月9日起「小披薩+QQ球+可樂」才122元，優惠碼「15596」爽吃最低23折，副食、飲料還有得挑選，《NOWNEWS今日新聞》整理最新好康一次掌握。達美樂雙11購物節也開戰！官方表示。提醒大家，每人限領1張，每組優惠碼限使用1次。達美樂還有外帶精選大披薩299元，即贈「Minecraft聯名盲卡包」1包；外帶或外送3個大披薩799元，即贈「Minecraft聯名盲卡包」3包。提醒大家，聯名盲卡數量有限，各店送完為止。雙11當周必勝客今天11月9日起隱藏優惠加碼！，爽吃最低23折。