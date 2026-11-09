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《聯合報》雙北民調藍營落後 黃暐瀚：不如冷靜

恐成藍綠雙方催票工具 黃暐瀚：水能載舟亦能覆舟

2026九合一選舉倒數19天，《聯合報》今（9）日公布新北市長民調，民進黨蘇巧慧以42％小幅領先國民黨李四川的39％，差距落在抽樣誤差範圍內。對此，資深媒體人黃暐瀚直呼「有點意外，雙北藍營雙輸」，並分析《聯合報》的受眾偏藍，民調結果可能刺激藍營選民的危機感，產生「催票效應」，但也會讓綠營選民士氣大振，直言「水能載舟、亦能覆舟」。針對民調結果，黃暐瀚今發文指出，2週前《聯合報》公布台北市長民調，沈伯洋45％、蔣萬安41％，如今新北市長民調也顯示蘇巧慧42％、李四川39％，讓他直言「有點意外，雙北藍營雙輸」。黃暐瀚形容，這種感受有點像是《自由時報》公布南高民調，結果民進黨陳亭妃、賴瑞隆輸給國民黨謝龍介、柯志恩。他強調，「民調是一時一地，與其不信，不如冷靜。」黃暐瀚指出，「不可諱言，聯合報的受眾偏藍」，雙北藍營都落後的民調，「很可能引發藍營激憤，增加危機感，進而刺激藍營選民的投票率」，白話來說就是「催票」。不過，他也認為，綠營選民看到連《聯合報》的民調都領先，除了士氣大振、增加信心之外，「同樣也更會讓綠營選民票票入匭，堅定投票」。黃暐瀚最後表示，水能載舟、亦能覆舟，強調「民調機構負責任公布調查結果，無需猜疑背後原因」，並指出選戰倒數19天，「北北熱戰，都是PK盤」。