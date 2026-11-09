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▲黃仁勳（左3）當天與Faker（右3）見面時，還一起比出Faker的招牌動作拍照。 （翻攝自輝達X@NVIDIAGeForce）

南韓殿堂級選手Faker（李相赫）在今（9）日上午的《英雄聯盟》世界賽四強戰中，被中國隊BLG擊敗，所屬隊伍T1無緣晉級，4連霸夢碎。而昨晚美國媒體也曝光黃仁勳寄給輝達員工的道歉信，他承認自己出軌，震驚全球。這兩位昔日在電競以及AI領域各自被封神的男人，如今都遭遇人生重大挫折，他們今年6月見面時的「世紀合照」也被粉絲挖出來，心碎調侃：「最神的兩位父親一起殞落！」黃仁勳今年6月5日訪韓時，首站就到T1電競館（T1 Base Camp）與Faker等電競選手碰面。黃仁勳當時詢問Faker在用哪款顯卡，Faker回答「RTX 4070」時，黃仁勳還開玩笑說：「那已經是古董了。」接著他和Faker還共同在一塊RTX 5090顯卡簽名，並抽獎送給現場粉絲；兩人也留下Faker招牌動作「比噓」的合照，氣氛相當熱絡。當時這場會面被封為雙神「世紀同框」，吸引眾多媒體到場搶拍，怎料過去不到半年時間，照片中風光的兩人，如今都遭遇重大挫折。黃仁勳被美媒爆料和「中國女間諜」黃樂過從甚密，他昨晚出面坦承確實有外遇，重創好男人形象；Faker則是在世界賽中，被中國戰隊BLG淘汰，無緣晉級，有網友挖出他們當時的合照，心碎發文：「最神的兩位父親一起殞落！」該篇貼文目前在Threads上吸引2.3萬人按讚，大家看了也紛紛留言討論：「共通點，都是敗在中國手上」、「Faker又沒有殞落，他都6冠了，而且他應該不會被美人計騙到」、「完全不同，不能比謝謝，一位是自制力、道德感欠佳」、「Faker罪不至此」、「輸了不代表隕落，他還是代表傳奇」。。而Faker今日更是雖敗猶榮，他操縱的阿卡莉在團戰不斷切入敵方後排，甚至一度帶領隊伍打出2換5、團滅BLG的逆轉曙光，只可惜最後仍以1：3落敗。