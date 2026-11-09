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出軌後婚姻還能救？醫揭4個修復條件

▲伴侶出軌後，重建信任往往需要漫長時間，身心科醫師表示，婚姻修復可分為悔改、重新連結及重建親密3階段，過程可能需要1至2年，甚至更久。（圖／資料照片）

發現另一半出軌怎麼辦？醫：前幾週先別急著離婚

外遇後重建信任分3階段 可能需要1至2年

第一階段：悔改

第二階段：重新連結

第三階段：重建親密

▲身心科醫師指出，外遇後的婚姻並非無法挽回，但必須結束婚外關係、真心悔改，並在雙方都有意願的前提下，才有機會重建信任。（圖／資料照片）

輝達執行長黃仁勳坦承婚外情，向妻子及家人公開致歉，並表達希望重新贏回家人信任的心情，但伴侶出軌後，一句道歉真的能挽回婚姻嗎？捷思身心醫學診所院長李旻珊醫師指出，外遇後的婚姻並非完全沒有修復機會，但最怕出軌者反覆說謊、採取「擠牙膏式坦白」，甚至將責任推給另一半。 想重建信任，除了出軌者必須真正悔改，也需要雙方都有意願，整個修復過程可能長達1至2年，甚至更久。李旻珊醫師表示，婚姻遭遇外遇後，是否有機會重新建立關係，關鍵不只在出軌者願不願意道歉，更重要的是後續是否透過行動承擔責任，醫師指出，婚姻有機會修復，通常需要具備4個條件，包括：不過，李旻珊醫師提醒，若出軌者反覆說謊，每次被發現才多承認一部分事實，採取俗稱「擠牙膏式坦白」的方式，反而可能讓伴侶再次受傷。如果出軌者不斷責怪另一半「是你逼我出軌」，或持續與外遇對象聯絡、慣性出軌，都會使關係更難修復。若婚姻伴隨暴力、控制行為，或其中一方早已情感抽離，也應優先評估自身安全及關係是否適合繼續。面對伴侶背叛，被出軌的一方往往出現震驚、憤怒、失眠，甚至反覆想起相關畫面。李旻珊醫師建議，得知外遇後，應先照顧自己的身心健康，維持正常睡眠與飲食，必要時接受性傳染病檢查。在沒有立即安全疑慮的情況下，前幾週可以先避免倉促做出離婚、搬家等重大決定，給自己時間釐清需求與底線。同時，不需要勉強自己立刻原諒，如果出現持續失眠、憂鬱，或腦中不斷浮現伴侶外遇的畫面，已影響生活，建議及早尋求身心科醫師或心理專業人員協助。至於出軌者，李旻珊醫師指出，應立即結束婚外關係，如實回答伴侶的疑問，不辯解、不淡化傷害，並在雙方同意下，透過行程、聯絡資訊等透明措施重新建立安全感。最重要的是，必須接受被背叛者可能出現反覆的情緒起伏，不應催促對方「什麼時候才能放下」，也應透過個別諮商，釐清自己發生外遇的內在原因。李旻珊醫師進一步說明，依據Gottman伴侶治療模式，外遇後的婚姻修復可以分成3個階段：出軌者必須誠實面對傷害，停止婚外關係，承擔責任，透過持續行動重新建立安全感。雙方逐漸恢復溝通，理解彼此需求與情緒，學習處理原本關係中的衝突。在信任與安全感逐漸恢復後，重新建立情感及身體上的親密關係。李旻珊醫師表示，婚姻修復可能需要1至2年，甚至更長時間，但並非每對伴侶都有相同進度。能否挽回婚姻，關鍵不是說了多少次對不起，而是能否真正停止傷害、承擔責任，並透過持續的行動重新贏得信任。