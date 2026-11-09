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67歲演員《百分百娛樂》李鳳新在1990年代末相繼演出《台灣變色龍》、《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》等劇，飾演過3年警局刑事組長，以「李組長」一角為人所知。但在戲劇市場萎縮後，他也漸漸淡出演藝圈，而近日李鳳新登上節目《百分百娛樂》分享近況，透露曾為了維持生計而用拍戲空檔開計程車，還在去年於高雄師範大學表演藝術研究所畢業，非常勵志。李鳳新在近日登上《百分百娛樂》分享近況，原本是職業軍人的他，在40歲那年因緣際會下進入演藝圈，但隨著類戲劇市場逐漸萎縮，為了維持收入，他曾經利用拍戲空檔賣紅豆餅、開計程車。去年從高師大表演藝術研究所畢業，除了是自己對表演仍充滿熱愛，也希望透過所學能傳承下去。李鳳新曾在1990年代末期活躍於多部戲劇，並以「李組長」一角為人熟知，其中主持人盛竹如的旁白：「李組長眉頭一皺，發現案情並不單純…」還成為網路迷因。除了李鳳新，《百分百娛樂》這集還邀請演過《我們這一班》、《台灣龍捲風》的方岑、童星夏振皓（皓皓）、淡出演藝圈11年的名模姚采穎等人，分享在演藝圈以及轉行後的故事。