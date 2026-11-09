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選戰進入最後倒數，台中市長候選人何欣純今(9)日一早展開中西區車隊掃街拜票。車隊特別選在象徵台中城市發展起點的舊城區出發，向早起通勤的鄉親道早安。沿途吸引大批支持者夾道相迎，民眾熱情揮舞旗幟、高舉「欣好市長」手牌，爭相上前擊掌與加油吶喊，現場氣氛熱烈。何欣純全程笑容滿面揮手致意，並頻頻探身與民眾擊掌互動，由衷感謝在地鄉親一路以來的溫暖相挺。何欣純強調，選戰已邁入關鍵衝刺階段，呼籲全體市民踴躍出門投票，「改變台中，把握這一次」。競選團隊表示，陸戰火力持續全開，今日下午3時將接續展開南屯區車隊掃街，預計從五權西路競選總部出發；行程結束後將於南屯水安宮停留，現場開放市民簽名、合影，並同步限量發放「欣潮洋流」海報，歡迎市民朋友到場共襄盛舉。