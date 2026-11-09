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日本地震接連不斷！繼8日凌晨愛知縣出現近30年來首見的震度5強強震、同日上午熊本縣也發生有感地震後，9日下午茨城縣外海又發生規模5.9地震，東北到關東大範圍地區都感受到搖晃。所幸這起地震最大震度只有3，也沒有海嘯威脅。根據日本氣象廳資料，地震發生在台灣時間9日中午12點52分左右（日本時間下午1點52分），震央位於茨城縣外海，震源深度約10公里，規模推估為5.9。這起地震最大震度3，觀測地點包括宮城縣石卷市，福島縣福島市、田村市、西鄉村、雙葉町，茨城縣水戶市、常陸太田市、東海村，以及栃木縣益子町。千葉縣銚子市、東京都心、神奈川縣橫濱市等地也有震度1到2的搖晃。日本氣象廳表示，這起地震不會引發海嘯。據《千葉日報》統計，震度1以上的地區總人口約3950萬人，其中65歲以上長者約1049萬人，占26.6%。目前沒有接獲災情報告。另一方面，8日凌晨的愛知強震災情陸續曝光。據CBC電視台報導，愛知縣政府統計，縣內至少19人受傷，住宅、公共建築等至少15棟建物受損，縣府呼籲民眾對餘震保持最大警戒。靜岡縣另有3人受傷。這起地震發生在台灣時間8日凌晨0點4分左右（日本時間1點4分），震央位於靜岡縣西部，規模5.7，愛知縣知多市觀測到最大震度5強，是愛知縣自1997年以來首度出現震度5弱以上的地震。各地災情包括：⛩️：豐田市一間神社的石造鳥居上半部斷成兩截，碎石砸落參道。：一所小學2樓的玻璃磚掉落；一所高中的部分走廊崩落；也有體育館天花板部分剝落。：由於學校設施受損，有2所小學9日臨時停課。：中京電視台報導，愛知縣西部多處住宅與店舖受損，監視器拍下劇烈搖晃的畫面。⛰️：長野縣飯田市一條縣道邊坡坍方，土石與樹木阻斷道路。在產業方面，據TBS電視台報導，總部位於愛知縣的豐田汽車在地震後緊急檢查設備，確認安全後，9日早上全部工廠恢復運作。規模5.7，最大震度5強（愛知縣知多市），愛知、靜岡共22人受傷。規模4.3，最大震度4（熊本市南區、宇土市、宇城市）。這裡是熊本今年7月震度7強震的餘震區。規模5.9，最大震度3（宮城、福島、茨城、栃木），無海嘯威脅。日本氣象廳先前提醒，愛知一帶未來1週左右，特別是震後2到3天，仍需防範最大震度5強左右的地震。日本政府11月2日才成立「防災廳」，呼籲各家庭儲備至少3天份的食物與飲用水，沒想到不到1週就接連發生地震。氣象廳也呼籲民眾，平時應做好防災準備，包括固定家具、確認避難場所。