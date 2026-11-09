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台北股市今（9）日展開強勢反彈，加權指數終場收在41,661.70點，大漲1,960.06點，漲幅4.94%，重新站回4萬1千點大關，成交金額達新台幣8,379.29億元。台股早盤以40,347.28點開出，盤中最高衝上42,349.36點，終場雖較盤中高點回落687.66點，仍維持近2,000點漲幅，展現強勁反彈力道。權值股台積電收盤漲75元，聯發科、台達電及國巨漲停，另AI相關供應鏈幾乎全面走揚。台股歷經上週重挫後，今日出現大幅反彈，但指數從盤中高點回落，顯示高檔仍有獲利了結賣壓。回顧上週五（6日）台股遭遇重挫，加權指數終場下跌1,873.08點，跌幅4.51%，收在39,701.64點，失守4萬點大關。今日則在美國科技股反彈、國安基金宣布啟動第10次護盤等因素帶動下，市場信心回升，開盤即跳空上漲645.64點，盤中一度大漲逾2,600點。國際市場方面，美股上週五科技股反彈，費城半導體指數上漲4.21%，台積電ADR也大漲6.33%，為台灣半導體族群帶來支撐。中央社報導，台股今日盤中台積電最高來到2,290元，聯發科、台達電、國巨等權值股，以及多檔高價股同步走強，PCB、半導體供應鏈與記憶體族群也出現反攻。政策方面，國安基金已宣布授權執行安定市場任務，金管會限空措施也自今日起實施，包含調降借券賣出額度及提高融券保證金成數等措施，市場關注政策與國際股市反彈能否共同改善投資信心。另一方面，輝達執行長黃仁勳近期捲入婚外情及疑似涉及中國情報活動的爭議，輝達董事會已宣布啟動調查。從台股今日整體表現來看，加權指數終場大漲近2,000點，半導體及AI供應鏈盤中也有不少個股反彈，尚未見相關風波對台股大盤造成明顯拖累。不過，大盤走勢受到多項因素影響，不能單憑指數上漲認定事件對輝達或個別供應鏈完全沒有影響，後續仍須觀察公司調查進展及相關市場反應。