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距離年底九合一投票倒數19天，台中市議會國民黨團今（9）日公布委託世新大學執行的最新市長選情民調。結果顯示，國民黨參選人江啟臣在支持度、經驗能力、政見評價、看好度與知名度五項指標均居領先，其中支持度以39.2%領先民進黨參選人何欣純的30.0%，雙方差距9.2個百分點；另有逾兩成選民尚未表態。數據顯示，江啟臣支持度為39.2%、何欣純30.0%、洪麗華1.3%；未決定支持對象者占15.6%，無意見或不知道占7.6%，未表態率合計達23.2%。國民黨團指出，市長肩負城市治理責任，經驗與能力是市民評估人選的重要依據。調查中，43.7%受訪者認為江啟臣的經驗能力最好、最適合擔任臺中市長，以13.2個百分點的差距遠勝於何欣純的30.5%。黨團認為，此結果呈現江啟臣在經驗能力評價上的優勢。在當選看好度方面，45.1%受訪者認為江啟臣最可能當選，24.2%認為何欣純最可能當選，相差20.9個百分點；在不提示候選人姓名的情況下，江啟臣整體指名度為71.7%，何欣純為63.4%，相差8.3個百分點。不過黨團也強調，目前仍有超過兩成選民未表態，民調不等於最終得票，團隊在投票日前絕不鬆懈，將持續深入基層爭取認同。本次民調由台中市議會國民黨團委託世新大學民意調查中心執行，調查時間為2026年11月5日至7日，採電話號碼簿末兩碼隨機抽樣，成功訪問1,068位設籍臺中市、年滿20歲選民；在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內，並依性別、年齡、學歷與行政區完成人口加權。