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現代人在規劃家庭責任與資產傳承時，除了重視保障是否充足，也愈來愈關注自身及家人的健康風險準備。富邦人壽宣布，攜手永笙生技公司，推出「富邦人壽永裕一生外幣利率變動型終身壽險」，結合終身壽險、特定重大疾病保障與人類白血球抗原（HLA）檢測服務，為結合這項檢測與臍帶血配對服務的外溢保單。保戶可透過檢測取得專屬「人類白血球抗原配對結果報告」，並享有臍帶血配對服務及永笙國際臍帶血公庫優先配對權，打造兼顧壽險保障、資產傳承與預防未來健康風險增加的醫療服務。根據衛福部國民健康署資料，白血病及非何杰金氏淋巴瘤等血液相關惡性腫瘤發生個案遍及各年齡層，2023年罹患人數達6316人。另依衛福部公告，目前共有29種疾病可使用臍帶血進行治療，涵蓋血液惡性疾病、骨髓衰竭及多種先天性遺傳與代謝。HLA配對是臍帶血及造血幹細胞移植的重要評估環節之一，透過檢測取得的個人HLA型別資料，可作為未來配對及相關疾病治療評估的參考。富邦人壽表示，透過保險與專業檢測服務的結合，保戶可及早建立個人配對資料，並搭配壽險與特定重大疾病保障，兼顧健康準備及家庭財務需求，透過再生醫學應用建立個人專屬醫療資訊，進一步展現健康預備的創新保險價值。「永裕一生」投保年齡為18歲至77歲，具備以下3大特色：富邦人壽將HLA檢測服務導入利率變動型終身壽險，結合永笙生技的專業檢測服務，讓保戶透過口腔黏膜採樣，免抽血即可完成檢測，取得個人專屬「人類白血球抗原配對結果報告」。HLA型別被譽為個人的「免疫身分證」，可作為未來造血幹細胞配對的醫療參考。為鼓勵保戶及早做好健康準備，於指定期間內完成檢測者，自次一保單年度起，續期保險費另享1%折扣，將檢測服務與保費折扣結合，提升保戶參與意願。除壽險保障外，「永裕一生」另提供特定重大疾病保障。被保險人因造血功能損害或造血系統惡性腫瘤接受異體造血幹細胞移植，且符合保單條款約定時，可額外獲得造血幹細胞移植手術施作日當時的保險金額5%的特定重大疾病保險金，協助支應治療期間所需費用，減輕家庭經濟負擔。「永裕一生」提供終身壽險保障，搭配增值回饋分享金機制，協助保戶依家庭責任與長期財務需求，安排壽險保障及資產傳承。以40歲女性投保「永裕一生」保額10萬美元為例，年繳保險費8,550美元，繳費期間3年，總繳保費為25,650美元，在宣告利率維持4.35%且增值回饋分享金選擇增購保額情況下，第20保單年度壽險保障可達117750美元；80歲時（第41保單年度）保障可達132,104美元，滿足長期保障與傳承需求。富邦人壽表示，保險的價值已逐漸從事故發生後的經濟補償，延伸至健康風險的提前準備與長期照護規劃。「永裕一生」以高保障終身壽險為核心，結合特定重大疾病保障及HLA檢測外溢機制的壽險商品，讓保戶不僅能完成家庭保障與資產傳承規劃，更能及早建置個人健康資料，從18歲至77歲不同人生階段皆可透過一張保單，同時兼顧保障、傳承與健康準備需求。