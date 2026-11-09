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▲高雄農村旅遊推廣活動吸引民眾熱情參與。（圖／高市府農業局提供）

▲高雄一日農夫體驗趣展現農村特色好物。（圖／高市府農業局提供）

2026 ITF台灣國際旅展即日起至11月9日在台北南港展覽館登場，高市府農業局於「高雄館」（攤位號碼：N3003），以多年深耕的「高雄一日農夫體驗趣」農村旅遊成果，向全台旅客展現高雄除了現代港灣與都會美食外，另一種值得放慢腳步的深度旅遊型態。透過農村小旅行、食農體驗、地方文化與特色農產的整合推廣，引領民眾自旅展出發，重新看見高雄山城、原鄉與海線農村的多元魅力。今年適逢ITF邁入40年，高市府農業局以「從旅展走進農村」為核心概念，將山海聚落的豐美物產與動人故事搬進南港展覽館現場。現場主打橫跨高雄多處亮點社區的特色遊程，包含杉林日光小林的大武壠族文化、六龜新發社區的高雄山茶品茗，到旗山糖廠的椪糖手作、香蕉絲再利用DIY體驗及綠色照護。此外旗山圓富社區的樂齡咖啡體驗，美濃精功社區展現滇緬多元文化餐桌與藍染手作，永安新港社區透過漁事體驗認識在地海洋文化，以及梓官赤崁赤西聚落，走訪藍晒圖等地景藝術裝置、參與海洋瓶創作及漁港散策，透過各具特色的食農遊程，完整串聯高雄從生產到生活、從山景到海風的豐富面貌，帶領旅客以不同方式認識高雄，發現高雄農村的多元魅力。除了遊程推廣，展攤也陳列高雄山茶禮盒、日光小林原民編織品，以及旗山糖廠社區蕉桂烏龍茶與香蕉花檸檬掛耳咖啡等地方特色好物，讓民眾透過茶香與在地風味，認識高雄農漁村的特色。展覽期間亦規劃互動推廣活動，民眾至「高雄一日農夫體驗趣」展攤參觀，追蹤並按讚Facebook粉絲專頁，即可獲得精美小禮物(數量有限，送完為止)；此外，亦配合高雄館舞台時段舉辦定時有獎徵答與農村故事分享，歡迎民眾到場同樂。農業局局長姚志旺表示，「高雄一日農夫體驗趣」結合地方產業、文化保存及食農教育，串聯農漁村社區發展出富具在地底蘊的體驗遊程。本次藉由ITF台灣國際旅展平台，期盼讓更多國內外旅人及旅遊業者看見高雄農村旅遊的豐富樣貌，進一步走訪社區，支持在地產業與農村永續發展。