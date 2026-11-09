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未表態率破2成！藍營4度民調差距持續收窄

距離九合一大選投票日倒數不到三週，台中市長選情進入肉搏戰！台中市議會國民黨團今（9）日公布最新民調，代表國民黨出征的江啟臣在「支持度、經驗能力、政見評價、當選看好度、知名度」等5項指標全數領先民進黨對手何欣純。在支持度方面，江啟臣以39.2%領先何欣純的30.0%、洪麗華的1.3%，雙方差距為9.2個百分點；值得關注的是，這也是國民黨團歷次公布的4次民調中，藍綠差距首度跌破雙位數、縮小至10個百分點以內。國民黨團進一步剖析，在「經驗能力」評比上，有43.7%受訪市民認為江啟臣最適合接掌台中市政，大幅領先何欣純的30.5%，兩人相差13.2個百分點；在「看好度」部分，江啟臣更展現壓倒性氣勢，高達45.1%受訪者看好他當選，何欣純則僅獲24.2%，雙方差距20.9個百分點。此外，在不提示名單的盲測「指名度」中，江啟臣也以71.7%高於何欣純的63.4%。不過，雙方在「政見評價」上出現激烈拉鋸，34.6%市民認為江啟臣政見最能帶動台中發展，何欣純則緊咬在後拿下30.4%，兩人僅微幅相差4.2個百分點，成為5項指標中差距最近的肉搏區。國民黨團坦言，目前仍有15.6%受訪者尚未決定、7.6%無意見，未表態選民合計高達23.2%，選情隨時可能產生化學變化，團隊絕不敢掉以輕心，看好度更不能直接兌現為得票數，會持續以謙卑態度爭取更多市民認同。回顧台中市議會國民黨團先後公布的4波民調軌跡，藍綠差距正逐漸收窄：9月14日首度公布時，江啟臣以45.1%對上何欣純的32.5%，領先達12.6個百分點；10月17日第二波，江啟臣以39.8%對決何欣純的28.7%，雙方差11.1個百分點；11月2日第三波，江啟臣支持度38.3%、何欣純28.1%，差距縮小至10.2個百分點；直至本次最新調查，差距正式收斂至9.2個百分點，選情緊繃程度可見一斑。本次民調由台中市議會國民黨團委託世新大學民意調查中心執行，調查時間為11月5日至7日，採用電腦輔助電話訪問系統（CATI）。對象為設籍台中市且年滿20歲具有投票權的合格選民，共計成功訪問1,068份有效樣本。抽樣採分層隨機抽樣，電話號碼末兩碼隨機化處理；在95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負3個百分點，並依照性別、年齡、學歷及行政區人口比例進行加權。