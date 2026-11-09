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▲晶片（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，對象疑似是中國間諜，事件延燒到美國對中晶片出口政策。美國聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）呼籲立即暫停向中國運送先進AI晶片，智庫學者也要求追究美國商務部的出口管制責任。輝達每年到底賣多少晶片給中國？停止供貨真的可行嗎？會不會掀起新一波中美晶片大戰？據中央社報導，美國聯邦眾議院國土安全委員會副主席麥考爾在社群媒體發文：「這是中共一貫的手法，再次證明中共根本不值得信任。美國應立即暫停向中國運送先進AI晶片，直到我們查明這起事件的真相，並確保國家安全未受侵害。」美國外交關係協會（CFR）資深研究員麥蓋爾（Chris McGuire）則在X平台發文指出，黃仁勳的行為只是問題的一部分，更大的問題是美國商務部在黃仁勳推動下制定相關政策，讓中國仍能透過Megaspeed等管道取得輝達最先進的晶片。他也指控商務部高層明知相關情況，仍積極反對收緊管制。輝達對中國市場的依賴，近幾年隨著美國出口管制大起大落。依輝達財報資料（以客戶總部所在地計算），對中國（含香港）營收如下：（至2025年1月）：約250億美元（約新台幣8000億元），占總營收19.2%（至2026年1月）：約197億美元（約新台幣6300億元），占比降至9.1%（至2026年7月）：約124億美元（約新台幣4000億元），占比約7%單季來看，輝達對中營收占比最高曾達23.2%（2024年8月至10月），之後因美國要求H20晶片出口須取得許可證，一度跌到僅剩4.5%。今年第二季又回升至約79億美元，占比8.2%。不過，這些數字是以客戶總部所在地計算，並不代表晶片實際的使用地點。美國總統川普去年12月宣布，允許輝達將H200晶片出口中國，條件是25%營收上繳美國政府。不過，中國政府卻遲遲未全面放行企業採購，積極扶植華為昇騰等本土AI晶片。輝達今年8月揭露，截至7月底，中國客戶採購H200的營收，只占資料中心營收不到1%。輝達還因為中國需求疲弱，針對過剩的H200庫存認列約4億美元的費用，美國政府核准的H200出口額度也還沒用完。分析人士指出，比起合法出口，真正讓美國頭痛的是走私問題。據科技媒體Tom’s Hardware報導，Megaspeed被指控透過馬來西亞子公司Speedmatrix，將價值約20億美元（約新台幣640億元）的AI晶片走私到中國。美國近年也陸續查辦多起透過東南亞轉運輝達伺服器的走私案件。從法律上來看，美國商務部有權暫停或撤銷出口許可證，要停止對中合法出口並不困難。而且由於北京本身就限制企業採購H200，就算美國喊停，對輝達營收的直接衝擊可能有限。但分析人士認為，困難在於3個層面：：晶片可透過新加坡、馬來西亞等第三國轉運，單靠出口禁令很難完全阻擋，美國勢必要加強追查最終用途。：川普一向支持黃仁勳，也是他拍板放行H200出口。川普18日將赴深圳出席APEC並與習近平會面，晶片議題可能成為談判籌碼，政府是否願意在此時全面喊停，仍有變數。：民主黨明年將接掌國會，對中鷹派議員可能透過國防授權法案等立法，強制收緊晶片出口管制。分析人士指出，中美晶片戰其實從未停歇。美國持續收緊出口管制，中國則一方面限制企業採購美國晶片，一方面全力扶植華為等本土業者，推動AI晶片自主化。黃仁勳風波可能成為新的引爆點。若美國進一步收緊管制，甚至全面封鎖對中出口，北京可能祭出反制措施，例如限制稀土出口、對美國科技企業展開調查等，中美科技對抗恐再度升溫。對輝達而言，中國市場的大門恐將越關越緊；對台灣供應鏈來說，也將面臨新一輪的地緣政治風險。