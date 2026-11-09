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▲約基奇即將獲得簽署5年3.59億美元天價合約資格，球星退化隱憂讓金塊高層陷入長考。（圖／美聯社／達志影像）

三屆NBA年度MVP得主、丹佛金塊當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic），開季前8場比賽僅繳出場均22.9分的成績單，得分產量相較上賽季大幅衰退超過4分！這項反常的進攻退化，已無法單純用「開季手感生鏽」來合理解釋。知名資深體育記者曼尼克斯（Chris Mannix）與前NBA球員透納（Evan Turner）在播客節目《Open Floor》中警告，約基奇去年遭遇的嚴重膝蓋骨挫傷恐有長期後遺症；而這項身體隱憂，不僅讓金塊球團在面對即將到來的「5年3.59億美元（約合新台幣116億元）」超級頂薪延長合約時陷入長考，更給了虎視眈眈的金州勇士隊在自由市場大挖牆腳的絕佳契機。「我絕不是說約基奇的時代已經落幕，畢竟這季也才打了8場球，」透納在節目中直接切入核心痛點：「但我忍不住懷疑，他的膝蓋真的完全康復了嗎？大家到底知不知道，那個傷勢有多棘手？」透納所指的，正是約基奇在去年12月下旬遭遇的「左膝過度伸展及軟骨下骨挫傷（Subchondral bone bruise）」。骨挫傷在職業運動醫學中向來被視為極其磨人的「隱形殺手」，骨髓內部的微細骨折與血腫往往需要長達數月甚至一年以上才能徹底吸收。在受傷前的32場比賽中，約基奇打出無解的統治力，場均狂轟29.6分、12.2籃板與11.0助攻的「大三元」神話；然而在缺陣整整一個月後歸隊，約基奇的爆發力與移動靈敏度明顯打折，隨後33場比賽場均得分立刻跌落至25.8分。而到了本賽季，這項下滑趨勢不僅沒有止血，反而進一步惡化至22.9分，甚至連帶拖垮了他的投籃機制。資深專欄作家曼尼克斯進一步補充，如果單純是手感冰冷還不足為懼，但兩項核心高階數據的崩盤已敲響警鐘，約基奇本季三分線外命中率竟慘跌至22.9%，且場均防守籃板僅剩下7.4顆。「要知道，約基奇在過去四個賽季中，每一個賽季的三分命中率都在35%以上，且每場至少能抓下9顆防守籃板！」曼尼克斯直言：「這對金塊來說是致命危機，因為丹佛之所以能在過去幾年穩坐西區頂級豪強之列，百分之百建立在約基奇無懈可擊的超人發揮之上；一旦他的基石統治力開始動搖，整支球隊的戰術體系將瞬間瓦解。」更嚴峻的考驗還在場外。再過幾個月，約基奇就將正式具備與金塊簽下一份「5年3.59億美元」歷史級超級頂薪延長合約的資格。曼尼克斯剖析，問題的核心從來不是金塊願不願意掏錢感謝功臣，而是當一名即將邁入30歲大關的中鋒，身形龐大且膝蓋留有難以完全痊癒的隱患時，制服組必須從各種極端角度評估這張長約的潛在風險：「金塊必須捫心自問，約基奇的退化究竟是暫時的低潮，還是無可逆轉的生理衰退？」只要金塊高層在談約過程中流露出一絲猶豫、甚至試圖在保障金額上打折，自由市場的大門將立刻被強行踹開。知名爆料記者費雪（Jake Fischer）日前便曾撰文揭露，金州勇士隊始終在雷達上緊盯約基奇的合約動態，並將其列為潛在引援的夢幻終極目標。