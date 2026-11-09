我是廣告 請繼續往下閱讀

臺中市西屯區港尾里長楊忠義及其家人疑遭網路借貸詐騙及恐嚇取財，臺中市政府警察局第六分局獲報後，立即派員了解並依法受理，協助蒐集借貸契約、匯款紀錄及通訊對話等相關事證，已責由專案小組積極偵辦，針對相關平台、通聯紀錄及金流資料展開分析，全力追查涉案人員，釐清是否涉及詐欺、恐嚇取財等不法情事，並將依法究辦。據了解，楊忠義家人日前透過社群網路借貸廣告申辦小額貸款，借款7,000元卻僅實拿4,200元，隨後遭對方以利息、本金等名目不斷催討，並透過電話及言語威脅施壓。楊忠義因擔心家人安危，多次依對方要求匯款，希望儘速解決問題，未料對方不斷變換名目索款，短短兩個月內竟累計匯出近200萬元。此外，對方疑似持續擴大騷擾範圍，不僅頻繁致電恐嚇楊家親友，還冒用楊忠義名義向餐飲店家訂購大量餐點及飲料，並指定送往里長服務處，造成親友及店家困擾。楊忠義因此決定公開自身遭遇，提醒民眾提高警覺，避免更多家庭受害。第六分局表示，本案涉及多家網路借貸平台及多筆交易紀錄，警方除持續蒐證、分析金流及通訊資料，也將持續關懷當事人及家屬，掌握後續騷擾情形，適時提供必要安全協助，維護被害人及親友人身安全與合法權益。第六分局指出，今年截至9月30日止，已破獲詐欺案件1,563件，將持續強化詐欺案件查緝，積極溯源追查並斬斷不法金流。同時呼籲民眾，切勿輕信網路來路不明的借貸廣告，對於要求先行支付手續費、利息或不斷追加款項的情形，務必提高警覺；若遭遇恐嚇或疑似詐騙，應保留相關對話及匯款紀錄，立即撥打165反詐騙專線或向警方報案，切勿因害怕而持續匯款。