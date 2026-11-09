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▲勞動部修正發布《違反勞動基準法及最低工資法裁處罰鍰共通性原則》，納入最低工資規範，違法按次累加罰鍰。（圖／勞動部）

雇主給薪低於最低工資，小心明年起違規裁罰更嚴格！勞動部今（9）日修正發布《違反勞動基準法及最低工資法裁處罰鍰共通性原則》，將最低工資違規納入裁罰規範，並增訂3年內再次違反同一規定的按次累加機制。新制將於2027年1月1日正式上路，其中等特定對象，違反最低工資或工時等重要規定，罰鍰以5萬元為起算最低額。勞動部表示，最低工資是保障勞工基本生活的重要制度，雇主不論採月薪、日薪或時薪計酬，給付工資都不得低於法定最低工資。不過，最低工資法自2024年上路後，各地方政府對於違反相關規定的裁罰基準及累計方式仍有差異，因此勞動部今年檢視執行情形，並邀集地方政府研商修正。此次修正將違反最低工資法納入《違反勞動基準法及最低工資法裁處罰鍰共通性原則》，並統一以3年作為再次違反同條規定的計算週期。只要雇主3年內再次違反相同規定，主管機關審酌裁罰時，須將違規次數納入按次累加金額的考量。值得注意的是，勞動部特別指出，3年內違反《勞動基準法》的基本工資規定，以及《最低工資法》相關規定，將視為違反同一規定計算，避免雇主因法律適用不同而規避累計裁罰。至於5萬元起跳的裁罰門檻，並非所有企業一體適用。勞動部此次明定，上市櫃公司、實收資本額逾1億元的事業單位，以及醫學中心等特定對象，若違反最低工資或工時等重要規定，將以5萬元作為罰鍰起算最低額。此外，為提升裁罰透明度，勞動部要求各地方政府將裁罰審酌標準，包括違規次數增加後的累加金額，公開於官方網站，勞動部也將協助彙整各縣市相關連結，供民眾及企業查詢。勞動部提醒，勞工若發現雇主給付工資低於法定最低工資，或有其他違反勞動法令情形，可向所在地勞工行政主管機關申訴，也可撥打1955勞工申訴專線，維護自身勞動權益。新修正的裁罰共通性原則將於2027年1月1日實施，勞動部與地方政府將在正式上路前加強宣導，協助企業了解新制及遵守相關規定。