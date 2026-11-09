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金州勇士 vs 紐奧良鵜鶘

洛杉磯湖人 vs 亞特蘭大老鷹

NBA 11月10日完整賽程時間表（台灣時間）

比賽時間 客隊 主隊 轉播單位 運彩盤口讓分 大小分總分盤 08:00 洛杉磯湖人 亞特蘭大老鷹 -- 湖人讓2.5分 238.5分 08:00 華盛頓奇才 底特律活塞 -- 活塞讓6.5分 216.5分 08:00 克利夫蘭騎士 夏洛特黃蜂 -- 騎士讓7.5分 219.5分 08:30 孟菲斯灰熊 多倫多暴龍 -- 暴龍讓3.5分 231.5分 09:00 印第安納溜馬 達拉斯獨行俠 -- 獨行俠讓8.5分 230.5分 09:30 丹佛掘金 休斯敦火箭 愛爾達CH101 火箭讓3.5分 224.5分 10:00 聖安東尼奧馬刺 鳳凰城太陽 -- 太陽讓4.5分 230.5分 11:00 新奧爾良鵜鶘 金州勇士 -- 勇士讓6.5分 239.5分 🏀 2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？



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NBA例行賽明（10）日迎來8場對戰，焦點戰為金州勇士主場迎戰西區弱旅紐奧良鵜鶘，柯瑞（Stephen Curry）有望率隊挑戰8連勝。另一方面，洛杉磯湖人客場迎戰亞特蘭大老鷹，當家球星唐西奇（Luka Doncic）預期可能回歸，助隊延續連勝之旅。《NOWNEWS今日新聞》為您整理11月10日NBA例行賽賽程、轉播等完整資訊。核心對戰優劣勢分析體能與賽程優勢（勇士大幅占優）勇士：主場作戰且獲得 1 天的充足休息，近期收穫連勝，主場戰績極為優異。鵜鶘：面臨背靠背（連續出賽）第二晚的考驗。連續出賽加上客場移動，體能下半場容易出現瓶頸，輪替調度將是最大隱患。戰術對位亮點外線火力 vs. 禁區衝擊：勇士進攻端仰賴柯瑞的外線牽制力與發動，若能早早打開外線手感，將能順利拉開比分。威廉森（Zion Williamson）的禁區威脅：鵜鶘進攻核心威廉森擁有強大的切入衝擊力。勇士護框身材相對矮小，能否透過協防收縮限制其禁區得分與犯規破壞，將是鵜鶘能否咬住比分的關鍵。賽程體能形勢（老鷹占優）老鷹（主場）：賽程占據優勢，在11/7主場戰勝籃網後獲得1天的充足休息時間，目前正處於近期的連勝氣勢中。湖人（客場）：客場作戰且面臨背靠背（連續出賽）第2晚的嚴酷考驗，長途奔波加上連續賽程，體能極易在下半場或第四節出現瓶頸。戰術與核心對位攻防節奏與發動：湖人在外線發動與轉換進攻上佔有戰術主導地位，但需要留意球員下背或體能緊繃等狀況。老鷹則主打高速跑掩護與轉換攻擊，外線投射頻率極高。禁區戰力與籃板：老鷹禁區部分長人受到傷兵困擾（如Mouhamed Gueye等人缺陣），禁區輪替較為薄弱；湖人在籃板保護與禁區二次進攻上若能展現破壞力，將是咬住比分的主要武器。