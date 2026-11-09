NBA例行賽明（10）日迎來8場對戰，焦點戰為金州勇士主場迎戰西區弱旅紐奧良鵜鶘，柯瑞（Stephen Curry）有望率隊挑戰8連勝。另一方面，洛杉磯湖人客場迎戰亞特蘭大老鷹，當家球星唐西奇（Luka Doncic）預期可能回歸，助隊延續連勝之旅。《NOWNEWS今日新聞》為您整理11月10日NBA例行賽賽程、轉播等完整資訊。
🏀金州勇士 vs 紐奧良鵜鶘
核心對戰優劣勢分析
體能與賽程優勢（勇士大幅占優）
勇士：主場作戰且獲得 1 天的充足休息，近期收穫連勝，主場戰績極為優異。
鵜鶘：面臨背靠背（連續出賽）第二晚的考驗。連續出賽加上客場移動，體能下半場容易出現瓶頸，輪替調度將是最大隱患。
戰術對位亮點
外線火力 vs. 禁區衝擊：勇士進攻端仰賴柯瑞的外線牽制力與發動，若能早早打開外線手感，將能順利拉開比分。
威廉森（Zion Williamson）的禁區威脅：鵜鶘進攻核心威廉森擁有強大的切入衝擊力。勇士護框身材相對矮小，能否透過協防收縮限制其禁區得分與犯規破壞，將是鵜鶘能否咬住比分的關鍵。
🏀洛杉磯湖人 vs 亞特蘭大老鷹
賽程體能形勢（老鷹占優）
老鷹（主場）：賽程占據優勢，在11/7主場戰勝籃網後獲得1天的充足休息時間，目前正處於近期的連勝氣勢中。
湖人（客場）：客場作戰且面臨背靠背（連續出賽）第2晚的嚴酷考驗，長途奔波加上連續賽程，體能極易在下半場或第四節出現瓶頸。
戰術與核心對位
攻防節奏與發動：湖人在外線發動與轉換進攻上佔有戰術主導地位，但需要留意球員下背或體能緊繃等狀況。老鷹則主打高速跑掩護與轉換攻擊，外線投射頻率極高。
禁區戰力與籃板：老鷹禁區部分長人受到傷兵困擾（如Mouhamed Gueye等人缺陣），禁區輪替較為薄弱；湖人在籃板保護與禁區二次進攻上若能展現破壞力，將是咬住比分的主要武器。
🏀NBA 11月10日完整賽程時間表（台灣時間）
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核心對戰優劣勢分析
體能與賽程優勢（勇士大幅占優）
勇士：主場作戰且獲得 1 天的充足休息，近期收穫連勝，主場戰績極為優異。
鵜鶘：面臨背靠背（連續出賽）第二晚的考驗。連續出賽加上客場移動，體能下半場容易出現瓶頸，輪替調度將是最大隱患。
戰術對位亮點
外線火力 vs. 禁區衝擊：勇士進攻端仰賴柯瑞的外線牽制力與發動，若能早早打開外線手感，將能順利拉開比分。
威廉森（Zion Williamson）的禁區威脅：鵜鶘進攻核心威廉森擁有強大的切入衝擊力。勇士護框身材相對矮小，能否透過協防收縮限制其禁區得分與犯規破壞，將是鵜鶘能否咬住比分的關鍵。
🏀洛杉磯湖人 vs 亞特蘭大老鷹
賽程體能形勢（老鷹占優）
老鷹（主場）：賽程占據優勢，在11/7主場戰勝籃網後獲得1天的充足休息時間，目前正處於近期的連勝氣勢中。
湖人（客場）：客場作戰且面臨背靠背（連續出賽）第2晚的嚴酷考驗，長途奔波加上連續賽程，體能極易在下半場或第四節出現瓶頸。
戰術與核心對位
攻防節奏與發動：湖人在外線發動與轉換進攻上佔有戰術主導地位，但需要留意球員下背或體能緊繃等狀況。老鷹則主打高速跑掩護與轉換攻擊，外線投射頻率極高。
禁區戰力與籃板：老鷹禁區部分長人受到傷兵困擾（如Mouhamed Gueye等人缺陣），禁區輪替較為薄弱；湖人在籃板保護與禁區二次進攻上若能展現破壞力，將是咬住比分的主要武器。
🏀NBA 11月10日完整賽程時間表（台灣時間）
|比賽時間
|客隊
|主隊
|轉播單位
|運彩盤口讓分
|大小分總分盤
|08:00
|洛杉磯湖人
|亞特蘭大老鷹
|--
|湖人讓2.5分
|238.5分
|08:00
|華盛頓奇才
|底特律活塞
|--
|活塞讓6.5分
|216.5分
|08:00
|克利夫蘭騎士
|夏洛特黃蜂
|--
|騎士讓7.5分
|219.5分
|08:30
|孟菲斯灰熊
|多倫多暴龍
|--
|暴龍讓3.5分
|231.5分
|09:00
|印第安納溜馬
|達拉斯獨行俠
|--
|獨行俠讓8.5分
|230.5分
|09:30
|丹佛掘金
|休斯敦火箭
|愛爾達CH101
|火箭讓3.5分
|224.5分
|10:00
|聖安東尼奧馬刺
|鳳凰城太陽
|--
|太陽讓4.5分
|230.5分
|11:00
|新奧爾良鵜鶘
|金州勇士
|--
|勇士讓6.5分
|239.5分
|轉播／資訊平台
|平台類型
|觀看與使用方式
|轉播與服務內容說明
|NBA League Pass
|官方付費串流平台
|手機、平板、電腦及智慧電視等裝置
|NBA官方全球串流服務，支援直播與隨選重播，實際提供場次依各國家/地區轉播權利規範而定。
|緯來體育台
|有線電視體育頻道
|電視第四台、部分線上電視串流專區
|台灣長期轉播NBA的重要電視管道，例行賽與熱身賽轉播場次依電視台當日節目表公告為準。
|愛爾達電視（ELTA TV）
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