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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的婚外情風波，意外牽扯出中國間諜疑雲，也讓新加坡企業「Megaspeed」成為國際關注焦點。美國情報機構懷疑，曾任職於Megaspeed的黃樂（Alice Huang）涉及中國情報活動，可能透過接近黃仁勳，蒐集輝達的商業及技術資訊，甚至藉此掌握輝達對中國晶片出口的政策動向。儘管黃仁勳已承認對妻子不忠，輝達董事會也宣布展開獨立調查，但這場風波真正值得關注的，不只是黃仁勳的私人關係，而是為什麼一家新加坡企業，會出現在美中科技競爭的風暴中心？根《紐約時報》報導，Megaspeed成立於2023年，與中國遊戲企業第七大道（7Road）有關，第七大道拆分海外業務後，該公司後來跨足人工智慧資料中心業務，成為輝達AI晶片的客戶，表面上是一家新加坡資料中心企業，主要業務是在東南亞採購高階AI晶片、興建資料中心，再將運算能力出租給包含阿里巴巴在內的中國公司。過去美中晶片戰的焦點，是輝達高階GPU能否出口中國，但如今即使晶片沒有直接運進中國，中國企業仍可能透過海外資料中心，租用GPU運算服務，取得AI算力，這也讓新加坡成為重要節點。身為亞洲資料中心樞紐，新加坡吸引國際科技企業布局，也連結全球晶片與雲端服務供應鏈。對美國而言，若無法掌握晶片的最終使用者，即使限制實體出口，也可能留下監管漏洞。因此，科技管制的範圍正從晶片流向，延伸到最終使用者及遠端運算服務。新加坡管理大學法學的副教授劉漢偉（Han-Wei Liu），今年10月在《世界貿易評論》發表研究時，曾將新加坡定位為「樞紐型經濟體」（Hub Economy）。相較於台灣、日本、荷蘭等掌握半導體重要技術的「關鍵節點經濟體」（Chokepoint Economies），新加坡的優勢則在於連結全球供應鏈，承接晶片運輸、轉運及相關商業服務。然而，這也讓它面臨特殊壓力：美國希望新加坡管控晶片流向及最終用途，新加坡卻不願直接照搬美國單方面制定的出口管制規則。劉漢偉指出，新加坡傾向透過自身法律。處理違法轉運及商業欺詐，藉此維護國際供應鏈安全，同時保留本國的法律自主權。這反映出新加坡的核心考量：既要維持與美國的科技合作，也不希望因此損害自身的國際商業地位。當AI晶片成為國家戰略資源，資料中心也不再只是商業設施，而是美中科技競爭的新節點。對美國來說，確保高階AI算力不流向中國，是國家安全問題；對新加坡來說，維持開放的商業環境與國際投資，同樣攸關經濟利益。黃仁勳的婚外情與間諜疑雲，讓新加坡企業意外站上風口，也凸顯這個小國面對的結構性難題。當美中科技戰，從晶片出口延伸到AI算力使用權，新加坡還能在大國競爭之間，保有多少按照自己規則做生意的空間？原文連結：