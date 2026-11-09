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◼︎台北市11月10日停水範圍

▲台北市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月10日停水範圍

▲新北市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月10日停水範圍

▲桃園市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市11月10日停水範圍

▲台中市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月10日停水範圍

▲台南市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月10日停水範圍

▲高雄市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月10日停水範圍

▲宜蘭縣11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣11月10日停水範圍

▲彰化縣11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月10日停水範圍

▲雲林縣11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣11月10日停水範圍

▲嘉義縣11月10日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月10日（週二）在以及總共10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在桃園市還有長達12小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月10日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月10日10時至14時(共4小時)📍停水地區文山區：老泉街22號至42號(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：11月10日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安德街154~173號(直接用水戶:停水8戶)🕦影響時間：11月10日10時至16時(共6小時)📍停水地區永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：11月10日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：11月10日09時至21時(共12小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區大園區：中園街、中正西路、仁德路、南和路、和平西路、和平西路一段、國際路一段、園三街、園八街、園十街、大興路、大觀路、學十街、崙后路、工一路、工三路、工二路、文中街、新園街、新興路、永興路、溪州路、環區北路、環區南路、環區東路、自立一街、自立三街、自立二街、自立四街、航科路、華中街、華興路、華興路一段、長發路、長興街、開和路、雙園路。🕦影響時間：11月10日12時至18時(共6小時)停水原因：水量計施工作業。📍停水地區蘆竹區：南上路、南祥路。龜山區：南上路、南祥路、南美街。🕦影響時間：11月10日09時至17時(共8小時)停水原因：自來水新裝工程。📍停水地區沙鹿區：平等六街。🕦影響時間：11月10日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月10日09時至16時(共7小時)停水原因：新裝用戶用水停水施工。📍停水地區西港區：檨林里(主要)、西港里(少部分)、後營里(少部分) 國道1號西側、 南40鄉道西北側、 173縣道及南45鄉道叉口東側、 南44鄉道近松林國小附近區域。🕦影響時間：11月10日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程斷管連絡。📍停水地區新營區：東安街、東興八街及東興八街48巷1~2弄,東興八街48弄等臨近巷道。🕦影響時間：11月10日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區將軍區：鯤鯓里。共1個村里。🕦影響時間：11月10日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。🕦影響時間：11月10日09時至17時(共8小時)停水原因：計量管網設備增設、封閉改善工程及漏水調查。📍停水地區旗山區：台3線399K~400K，845高雄市內門區觀亭里南屏路78號斜對面（7-11斜對面）🕦影響時間：11月10日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)。🕦影響時間：11月10日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線工程新舊管線連接。📍停水地區礁溪鄉：塭底路。🕦影響時間：11月10日0時至08時(共8小時)降壓原因：年度自來水管線洗管排水計畫。📍降壓地區壯圍鄉：中央路一段、中興一路、中興七路、中興三路、中興二路、中興五路、中興六路、古結路、和平路、壯二路、新南一路、新南三路、新南二路、新南路、新南路一段、新南路三段、新南路二段、新南路四段、新福一路、新福七路、新福三路、新福二路、新福五路、新福八路、新福六路、東津路、紅葉路、縣民大道一段、縣民大道二段、美福一路、美福七路、美福五路、美福六路、美福路一段、美福路三段、美福路二段、霧罕路、黎明二路。宜蘭市：和平路、壯二路、新南路四段、東津一路、縣民大道一段、縣民大道二段、黎明一路、黎明二路。🕦影響時間：11月10日09時至17時(共8小時)停水原因：小區水量計安裝作業。📍停水地區鹿港鎮：埔崙里、東石里，北興街、崇文路、永康路、永春街、永祥街、永興街、海浴路等周邊巷道。🕦影響時間：11月10日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區古坑鄉：棋山。🕦影響時間：11月10日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區阿里山鄉：樂野村。共1個村里。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。