記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月10日（週二）在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市以及宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣總共10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在桃園市還有長達12小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月10日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎台北市11月10日停水範圍
🕦影響時間：11月10日10時至14時(共4小時)
📍停水地區
文山區：老泉街22號至42號(直接用水戶:停水18戶)
◼︎新北市11月10日停水範圍
🕦影響時間：11月10日10時30分至16時30分(共6小時)
📍停水地區
新店區：安德街154~173號(直接用水戶:停水8戶)
🕦影響時間：11月10日10時至16時(共6小時)
📍停水地區
永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)
🕦影響時間：11月10日10時30分至16時30分(共6小時)
📍停水地區
新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)
◼︎桃園市11月10日停水範圍
🕦影響時間：11月10日09時至21時(共12小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
大園區：中園街、中正西路、仁德路、南和路、和平西路、和平西路一段、國際路一段、園三街、園八街、園十街、大興路、大觀路、學十街、崙后路、工一路、工三路、工二路、文中街、新園街、新興路、永興路、溪州路、環區北路、環區南路、環區東路、自立一街、自立三街、自立二街、自立四街、航科路、華中街、華興路、華興路一段、長發路、長興街、開和路、雙園路。
🕦影響時間：11月10日12時至18時(共6小時)
停水原因：水量計施工作業。
📍停水地區
蘆竹區：南上路、南祥路。
龜山區：南上路、南祥路、南美街。
◼︎台中市11月10日停水範圍
🕦影響時間：11月10日09時至17時(共8小時)
停水原因：自來水新裝工程。
📍停水地區
沙鹿區：平等六街。
◼︎台南市11月10日停水範圍
🕦影響時間：11月10日09時至18時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
安定區：中榮里。
🕦影響時間：11月10日09時至16時(共7小時)
停水原因：新裝用戶用水停水施工。
📍停水地區
西港區：檨林里(主要)、西港里(少部分)、後營里(少部分) 國道1號西側、 南40鄉道西北側、 173縣道及南45鄉道叉口東側、 南44鄉道近松林國小附近區域。
🕦影響時間：11月10日08時至17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程斷管連絡。
📍停水地區
新營區：東安街、東興八街及東興八街48巷1~2弄,東興八街48弄等臨近巷道。
🕦影響時間：11月10日09時至17時(共8小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
將軍區：鯤鯓里。共1個村里。
◼︎高雄市11月10日停水範圍
🕦影響時間：11月10日08時30分至17時(共8小時半)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。
🕦影響時間：11月10日09時至17時(共8小時)
停水原因：計量管網設備增設、封閉改善工程及漏水調查。
📍停水地區
旗山區：台3線399K~400K，845高雄市內門區觀亭里南屏路78號斜對面（7-11斜對面）
🕦影響時間：11月10日09時至16時30分(共7小時半)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)。
◼︎宜蘭縣11月10日停水範圍
🕦影響時間：11月10日13時至17時(共4小時)
停水原因：汰換管線工程新舊管線連接。
📍停水地區
礁溪鄉：塭底路。
🕦影響時間：11月10日0時至08時(共8小時)
降壓原因：年度自來水管線洗管排水計畫。
📍降壓地區
壯圍鄉：中央路一段、中興一路、中興七路、中興三路、中興二路、中興五路、中興六路、古結路、和平路、壯二路、新南一路、新南三路、新南二路、新南路、新南路一段、新南路三段、新南路二段、新南路四段、新福一路、新福七路、新福三路、新福二路、新福五路、新福八路、新福六路、東津路、紅葉路、縣民大道一段、縣民大道二段、美福一路、美福七路、美福五路、美福六路、美福路一段、美福路三段、美福路二段、霧罕路、黎明二路。
宜蘭市：和平路、壯二路、新南路四段、東津一路、縣民大道一段、縣民大道二段、黎明一路、黎明二路。
◼︎彰化縣11月10日停水範圍
🕦影響時間：11月10日09時至17時(共8小時)
停水原因：小區水量計安裝作業。
📍停水地區
鹿港鎮：埔崙里、東石里，北興街、崇文路、永康路、永春街、永祥街、永興街、海浴路等周邊巷道。
◼︎雲林縣11月10日停水範圍
🕦影響時間：11月10日08時至18時(共10小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
古坑鄉：棋山。
◼︎嘉義縣11月10日停水範圍
🕦影響時間：11月10日08時至17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
阿里山鄉：樂野村。共1個村里。
❗停水前後注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🕦影響時間：11月10日10時至14時(共4小時)
📍停水地區
文山區：老泉街22號至42號(直接用水戶:停水18戶)
🕦影響時間：11月10日10時30分至16時30分(共6小時)
📍停水地區
新店區：安德街154~173號(直接用水戶:停水8戶)
📍停水地區
永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)
📍停水地區
新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)
🕦影響時間：11月10日09時至21時(共12小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
大園區：中園街、中正西路、仁德路、南和路、和平西路、和平西路一段、國際路一段、園三街、園八街、園十街、大興路、大觀路、學十街、崙后路、工一路、工三路、工二路、文中街、新園街、新興路、永興路、溪州路、環區北路、環區南路、環區東路、自立一街、自立三街、自立二街、自立四街、航科路、華中街、華興路、華興路一段、長發路、長興街、開和路、雙園路。
停水原因：水量計施工作業。
📍停水地區
蘆竹區：南上路、南祥路。
龜山區：南上路、南祥路、南美街。
🕦影響時間：11月10日09時至17時(共8小時)
停水原因：自來水新裝工程。
📍停水地區
沙鹿區：平等六街。
🕦影響時間：11月10日09時至18時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
安定區：中榮里。
停水原因：新裝用戶用水停水施工。
📍停水地區
西港區：檨林里(主要)、西港里(少部分)、後營里(少部分) 國道1號西側、 南40鄉道西北側、 173縣道及南45鄉道叉口東側、 南44鄉道近松林國小附近區域。
停水原因：汰換管線工程斷管連絡。
📍停水地區
新營區：東安街、東興八街及東興八街48巷1~2弄,東興八街48弄等臨近巷道。
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
將軍區：鯤鯓里。共1個村里。
🕦影響時間：11月10日08時30分至17時(共8小時半)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。
停水原因：計量管網設備增設、封閉改善工程及漏水調查。
📍停水地區
旗山區：台3線399K~400K，845高雄市內門區觀亭里南屏路78號斜對面（7-11斜對面）
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)。
🕦影響時間：11月10日13時至17時(共4小時)
停水原因：汰換管線工程新舊管線連接。
📍停水地區
礁溪鄉：塭底路。
降壓原因：年度自來水管線洗管排水計畫。
📍降壓地區
壯圍鄉：中央路一段、中興一路、中興七路、中興三路、中興二路、中興五路、中興六路、古結路、和平路、壯二路、新南一路、新南三路、新南二路、新南路、新南路一段、新南路三段、新南路二段、新南路四段、新福一路、新福七路、新福三路、新福二路、新福五路、新福八路、新福六路、東津路、紅葉路、縣民大道一段、縣民大道二段、美福一路、美福七路、美福五路、美福六路、美福路一段、美福路三段、美福路二段、霧罕路、黎明二路。
宜蘭市：和平路、壯二路、新南路四段、東津一路、縣民大道一段、縣民大道二段、黎明一路、黎明二路。
🕦影響時間：11月10日09時至17時(共8小時)
停水原因：小區水量計安裝作業。
📍停水地區
鹿港鎮：埔崙里、東石里，北興街、崇文路、永康路、永春街、永祥街、永興街、海浴路等周邊巷道。
🕦影響時間：11月10日08時至18時(共10小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
古坑鄉：棋山。
🕦影響時間：11月10日08時至17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程。
📍停水地區
阿里山鄉：樂野村。共1個村里。
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。