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▲美股（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，對象還疑似是中國間諜，外界原本擔心將重創美股。不過，市場反應出乎意料地冷靜：美股期貨週日晚間開盤一度急跌約1%，但短短幾分鐘內跌幅就被抹平，甚至一度翻漲，顯示投資人並未因醜聞恐慌拋售，資金仍持續押注AI。據報導，黃仁勳8日發信給全體員工坦承婚外情後，美東時間8日晚間6點，美股期貨重新開盤，那斯達克期貨一度下跌約1%。若以那斯達克100成分股總市值約35兆美元換算，這1%的跌幅相當於約3500億美元，約新台幣11兆元。不過，賣壓來得快、去得也快。那斯達克期貨在幾分鐘內就收復跌幅，一度小幅翻漲。美國財經媒體CNBC當晚的盤勢標題也寫著「股市期貨上漲，投資人關注AI交易」，顯示市場焦點很快回到AI與經濟數據。不過，買盤並未一路延續。到美東時間晚上7點，那斯達克期貨又回落，下跌約0.5%，標普500期貨則小跌0.11%。輝達本身的盤後交易與永續期貨，也一度下跌約3%。分析人士認為，市場之所以沒有出現恐慌性拋售，主要有幾個原因。首先，輝達董事會表示「沒有理由相信」國家安全或公司機密遭到洩漏，並強調黃仁勳將繼續擔任執行長，暫時排除了領導層突然換人的最大風險。其次，投資人普遍認為婚外情屬於個人私德問題，並不會改變AI晶片的需求與輝達的基本面。美國總統川普也公開力挺黃仁勳是「品格高尚的人」，特斯拉執行長馬斯克則轉發貼文，稱黃仁勳「對美國的AI領導地位無可取代」，進一步穩定市場信心。值得注意的是，美股近期本來就相當疲弱。費城半導體指數上週累計重挫12%，輝達過去5個交易日跌幅也超過10%，主因是美國期中選舉後，市場擔心AI監管趨嚴、資料中心建設放緩。分析人士指出，黃仁勳的醜聞只是為原本就脆弱的市場「添亂流」，並非主導股市走勢的關鍵因素。雖然市場暫時穩住，但真正的考驗還在後頭：：美國公布通膨數據，若通膨偏高，可能加深聯準會升息的疑慮。：輝達公布第三季財報，市場普遍認為，財報表現比醜聞更能決定股價走向。：黃仁勳受邀出席國會閉門簡報；同一天，川普也將赴深圳出席APEC峰會。分析人士認為，市場目前的態度可說是「醜聞先放一邊，看財報和政策」。短線急跌雖然很快被吸收，但若董事會調查結果不利，或美國進一步收緊對中晶片出口，輝達與美股仍可能面臨新一波賣壓。