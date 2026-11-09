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迷客夏：「太妃序曲」冬季新品！太妃奶Q配料開喝

▲迷客夏太妃序曲大杯新品，左起：太妃烏龍拿鐵75元、娜杯太妃QQ 60元、太妃焙焙拿鐵85元。（圖／迷客夏milksha.com）

▲全新配料「太妃奶Q」一份15元。（圖／迷客夏milksha.com）

日本京都森半抹茶、靜岡焙茶來了！神品法芙娜可可回歸

▲左起：中杯「靜岡焙焙烏龍拿鐵」65元、中杯「京都極選抹茶鮮奶」100元。（圖／迷客夏milksha.com）

▲超多粉絲想念敲碗的法國「法芙娜可可」總算回歸，中杯80元、大杯100元。（圖／迷客夏提供）

迷客夏雙11優惠！免費加料、娜杯紅茶11元加購、買11送11

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▲CoCo都可11月開喝「蕎麥可可甜心」街邊店中杯60元／大杯70元、「可可甜心珍奶」街邊店中杯60元／大杯70元。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

CoCo都可：「可可甜心」開賣！冬季新品一覽

雙11購物節手搖飲料也開戰！迷客夏表示，11月11日推出太妃伯爵布朗拿鐵等「太妃序曲」系列冬季新品，還有太妃糖風味的「太妃奶Q」全新配料；並端出日本職人系列森半抹茶、靜岡焙茶，粉絲狂敲碗的法芙娜可可也回歸。《NOWNEWS今日新聞》整理超狂免費加料、娜杯紅茶11元加購、買11送11優惠一次掌握。迷客夏以英倫午茶甜點「太妃糖」為靈感，推出4款冬季限定茶飲，將太妃糖的濃郁焦香與茶香、奶韻完美融合：◾️：伯爵紅茶鮮明的佛手柑香氣，遇上太妃糖與黑糖雙重甜蜜，加入綠光鮮奶，茶香、奶香與馥郁焦香層層交織，口感優雅飽滿。◾️：帶有炭焙香氣的琥珀高峰烏龍，融合綠光鮮奶與太妃糖甜香。入口濃醇柔順，尾韻保有烏龍茶的溫潤回甘，甜而不膩。◾️：嚴選日本靜岡焙茶，深邃烘香與太妃糖濃郁焦甜巧妙結合，融入琥珀烏龍拿鐵，帶來更具深度的冬日風味。◾️：以榮獲國際風味絕佳三星獎的「娜杯紅茶」為基底，木質焦糖茶韻襯托太妃甜香，加入雙倍「太妃奶Q」，清爽又越嚼越香。◾️：以太妃糖焦甜香氣為主調，融合溫潤奶香與淡雅香草氣息，口感柔軟中帶Q，咀嚼間太妃奶香緩緩綻放。迷客夏冬季菜單展現對頂級原料的講究，端出「日本茶職人」系列與頂級可可。◾️：選用源自日本京都、創立於1836年的百年茶品牌「森半」。推出「京都極選抹茶」與「京都極選抹茶鮮奶」，展現抹茶鮮明茶香、圓潤鮮味與自然回甘。◾️：嚴選靜岡特選製茶名家，精工研磨保留完整茶韻甜香。推出「靜岡焙焙鮮奶」與「靜岡焙焙烏龍拿鐵」，溫暖烘香是秋冬熱飲好選擇。◾️：可可迷敲碗敲好久！被譽為「可可界愛馬仕」的法國Valrhona法芙娜可可正式回歸，推出「法芙娜可可鮮奶」與「伯爵可可拿鐵」，以高雅濃郁的苦甜香氣帶來奢華享受。慶祝新品上市適逢雙11購物節，迷客夏祭出三大手搖飲料優惠：。每杯新品限加購1杯，優惠可累計。（限量贈完為止）。，優惠可累計。CoCo都可今年冬季也開賣「可可甜心」系列，主打巧克力奶茶風味，開喝濃郁經典「可可甜心珍奶」搭配Q彈珍珠、及穀香溫潤的「蕎麥可可甜心」。官方表示，