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黃仁勳曾喊「成龍跟我長一樣」！兩人都大鼻子、出軌成話題

▲黃仁勳曾開玩笑說過，若是拍自傳最適合由成龍飾演，因為「他長得跟我一模一樣」。（圖／成龍小紅書）

「大鼻子」代表容易外遇？命理師：不是直接因果關係

▲黃仁勳的鼻子大，一直以來都有不少面相討論，屬於賺大錢、守財的「蓮霧鼻」。（圖／NOWNEWS攝影中心）

黃仁勳眼尾出現老人斑？命理師：夫妻宮在太陽穴

▲黃仁勳的太陽穴、眼尾附近有老人斑，在面相學上來說，可能影響夫妻關係。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲命理專家楊登嵙說明，大鼻子和外遇並沒有直接關係。（圖／楊登嵙提供）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認外遇出軌，「純愛戰士」形象一夕全毀，眾人立刻聯想到黃仁勳與成龍都有著辨識度極高的「大鼻子」，黃仁勳過去甚至笑說「成龍長得跟我一模一樣」，是否「大鼻子」代表容易外遇？，但確實也是因為黃仁勳如今的身份地位才陷入共諜疑雲，而黃仁勳的太陽穴、眼尾出現老人斑，從面相學來看反而是問題所在。黃仁勳過去接受HP旗下節目《The Moment with Ryan Patel》專訪時，被問到如果將自己的人生拍成電影，希望由誰來飾演，，這段訪問近期因黃仁勳婚外情風波再度受到關注，眾人也將兩人的五官放在一起比較，醒目的鼻子更成為討論焦點。事實上，黃仁勳的大鼻子過去就屢屢成為話題，多次被分析是「富貴鼻」，2026年韓國節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》也曾邀命理師分析黃仁勳面相，指出他的鼻樑、鼻頭及鼻翼具有聚財象徵。命理專家楊登嵙接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，在傳統面相學中，鼻子稱為「財帛宮」，黃仁勳的鼻子很大，鼻頭有肉就容易賺到大錢，鼻翼有遮則能守財，屬於民俗面相中常見的「蓮霧鼻」、「蒜頭鼻」，具有帶財、聚財的象徵。至於眾人最關心的「大鼻子是不是容易外遇？」楊登嵙直言，鼻子大小和外遇無關，比較像是間接關聯。他解釋，，因此不能直接把「鼻子大」與「外遇」畫上等號。是否有錢就容易作怪？捷思身心醫學診所院長李旻珊醫師認為，部分研究發現，權力可能讓人更容易產生自信與掌控感，進而降低對行為後果的敏感度，甚至認為自己可以這麼做。另一方面，，在缺乏自我約束與外在制衡的情況下，發生婚外情的機會可能增加。，真正影響一個人是否跨越感情界線，仍包括自我覺察、價值觀，以及身邊是否有人能適時提醒。除了鼻子，楊登嵙提到，從黃仁勳近期公開照片中，，「之前沒問題、現在顯現問題了」，相關特徵在面相學上會有夫妻關係出現變化的說法。楊登嵙補充說明，現在除斑很普遍，若單純從外觀考量，老人斑可透過現代醫美或皮膚科方式處理。63歲黃仁勳與65歲妻子Lori Huang結縭超過40年，這起婚外情風波讓老夫老妻緊張，正宮好奇如何斬桃花。楊登嵙解釋，從道教民俗科儀來看，若夫妻面臨第三者介入，傳統上有所謂「斬桃花」及「夫妻和合」等科儀。若要進行相關科儀，通常需要當事人的基本資料，不一定非得提供完整八字；如果無法取得第三者資料，也可以提供自己與另一半的資料。傳統做法通常會先「斬桃花」，再進行「夫妻和合」，前者是希望降低另一半與第三者之間的緣分，後者則是祈求夫妻關係改善、減少爭吵，讓第三者不易趁虛而入。不過，斬桃花、夫妻和合屬於宗教與民俗信仰，沒有科學證據證明能改變他人的感情或行為，如果夫妻真的面臨婚姻危機，仍應以溝通、伴侶諮商等實際方式處理。