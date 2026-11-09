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▲副市長林欽榮視查O4聯開案地下室樑柱模板施工。（圖／高市府捷運局提供）

▲林欽榮勉勵施工團隊全力朝117年完工目標邁進。（圖／高市府捷運局提供）

高雄首宗捷運聯合開發案「橘線O4前金站聯合開發案」工程持續推進，基地已於今年9月30日完成一樓樓版灌漿，後續將採「雙順打」工法，目前持續同步推動地上鋼構及地下結構工程。高雄市副市長林欽榮今（9）日前往工區視察工程進度及施工安全，要求捷運工程局與施工團隊嚴格落實高空作業防護、鋼構吊裝安全及施工監測，在確保捷運正常營運及周邊公共安全的前提下，全力朝117年完工目標邁進，打造高雄指標性1.6萬坪A級商辦大樓，帶動前金金融聚落轉型升級。林欽榮視察時表示，O4聯開案為高雄捷運通車以來首宗聯合開發案，也是第一個採出入口共構的聯開案，基地位處中正四路與自強二路口，鄰近愛河及中正路傳統金融商圈，具備優越交通區位與產業發展條件。本案總投資金額約32.81億元，規劃興建地下4層、地上23層A級商辦大樓，預估可為市府創造約27.88億元收入，不僅是高雄軌道經濟發展的重要里程碑，更將透過TOD大眾運輸導向發展，結合捷運轉乘、商業服務及智慧辦公機能，提供金融、資產管理與專業服務產業優質進駐空間。林欽榮進一步表示，今日麗寶集團董事長吳寶田也特別親自出席視察，展現企業對本案工程品質、施工安全及開發進度的高度重視，更彰顯麗寶集團深耕高雄、持續投資的堅定信心。高雄半導體、AI及金融產業蓬勃發展，加上亞洲資產管理中心高雄專區正式啟動，城市產業結構持續轉型升級，將帶動高品質商辦及金融服務空間需求。捷運局指出，前金區過去是高雄重要的金融商業核心，中正路沿線銀行與金融機構林立，素有「金融一條街」之稱。隨著中央推動亞洲資產管理中心政策，高雄獲選為全臺首個示範專區，截至今年10月已有逾60家金融機構獲准進駐，金融、資產管理及高階商辦需求持續提升，受託管理資產近915億元高資產客戶，資產管理規模達7,281億元，市府積極推動O4捷運聯開、舊市議會公辦都更及周邊土地開發，透過軌道建設與都市更新雙引擎，串聯亞洲資產管理中心高雄專區及亞洲新灣區，逐步形塑兼具金融科技、資產管理、新創及專業服務機能的國際金融聚落。與O4聯開基地相鄰的舊市議會公辦都更案，已於今年7月6日正式動土，由台灣人壽投資逾70億元，規劃興建地上26層金融新創商辦大樓，並保留修復舊議事廳歷史建築，預計120年完工。未來O4聯開案與舊市議會公辦都更案將相互串聯，結合金融、商辦、文化及公共運輸機能，延續中正路金融商圈發展軸線，讓前金區在保存城市歷史記憶的同時，迎向國際金融服務新核心。針對工程施工，捷運局長吳嘉昌強調，O4聯開案最大特色之一，是在完全不影響既有捷運正常營運的前提下，完成捷運站體變更，整合出更加完整方正的開發基地。由於工程緊鄰既有捷運設施，施工團隊導入24小時高精度自動監測系統，持續掌握捷運隧道及周邊結構變位，並由捷運局、專案管理單位（PCM）及統包團隊共同組成緊急應變小組，建立即時通報與應變機制，確保捷運營運與施工安全。