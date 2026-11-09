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林楚茵：僑商、僑民、僑生都可能成統戰目標

「無所不用其極」 李姸慧：中國滲透手法包括金錢、美色

海外7處已辦9場防衛韌性演練 林楚茵要求增加預算

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳驚傳捲入中國共諜疑雲，他本人目前則已向公司全體員工坦承外遇。民進黨立委林楚茵今（9）日在立法院外交及國防委員會質詢時便指出，各國政府近年接連揭露中國海外滲透與情報活動，防範工作應是「預防勝於治療」，尤其僑商、僑民與僑生都可能成為統戰目標，僑委會應提高全社會防衛韌性相關預算與教育比重。立法院外交及國防委員會今邀請僑務委員會代理委員長李姸慧報告業務概況並備質詢。林楚茵質詢表示，中國在海外可能透過金錢資助、聚會活動、節慶贈禮等方式接觸僑界，過去外界常把相關警告形容為「販賣芒果乾」，但近年多國政府陸續揭露實際案例，更凸顯第一線僑務工作的風險辨識與防範教育。她指出，海外僑商、僑民與僑生接觸面廣，也可能成為統戰或滲透工作的目標，因此除了事後處理，更重要的是在平時建立警覺與識別能力。李姸慧答詢表示，中共統戰與滲透手法「無所不用其極」，包括金錢、美色等方式，因此僑委會近年已配合全社會防衛韌性政策，強化海外僑社的心防與應變能力。她指出，僑委會自2025年起以「三期六階段」推動相關工作，初期先建立心防、培育種子幹部，讓海外僑團提高對中國威脅的警覺；後續則規劃制度與應變機制，並逐步推動常態演練。僑民處處長陳永豐表示，今年首度結合全民防衛動員署派遣教官赴海外7處，共辦理9場相關演練，未來也會持續擴大，並將內容納入僑青研習與邀訪活動。林楚茵則提醒，既然海外滲透風險增加，明年度預算也應適度提高「全社會防衛韌性」相關業務比重。李姸慧回應，明年度新增預算多屬固定支出，實際業務費增幅有限，但若獲立法院支持，僑委會願意進一步擴大相關工作。李姸慧也表示，面對中國在海外僑界的法律戰與紅色滲透，僑委會駐外人員將持續掌握僑情及相關組織動態，並加強宣導與風險辨識，提升僑民對中國認知作戰及統戰手法的警覺性。