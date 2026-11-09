輝達執行長黃仁勳近日捲入中國女間諜疑雲，遭疑與新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）關係不單純，而黃仁勳8日在公司內部信中坦承對妻子不忠，消息震驚科技圈。黃樂去年才被拍到與黃仁勳一同現身台北餐廳，兩人當時一見面便摟腰親臉，互動十分熱絡；如今也有網友翻出她在朋友圈分享多張與黃仁勳的合照，甚至5月還分享在台北的照片寫道：「收穫滿滿快樂多多。」並附上一個愛心的貼圖。
昔同框摟腰親臉 黃仁勳小三親密影片被翻出
黃仁勳去年來台時，黃樂也在身邊，兩人一見面當場摟腰、吻臉頰，最後甚至一同搭車離開，互動相當親密，不過黃仁勳行為作風向來洋派，因此大家當時也未察覺異狀；如今，黃仁勳坦承婚外情，兩人過往影片也再度被翻出。此外也有人發現，黃樂過去經常在朋友圈分享與黃仁勳的合照、一起出席飯局，5月也曾分享在台北的照片寫道：「收穫滿滿＆快樂多多❤️」不過實際拍攝日期、地點仍待確認，而不少人一度以為照片是AI合成，如今爆出緋聞過往合照也立刻引發討論。
黃仁勳出軌震驚科技圈 愛家好男人形象全破滅
黃仁勳爆出婚外情為何引發全網熱議？一是他過去以愛家好男人的形象圈粉，經常分享與妻子的愛情故事，甚至17歲時就對她一見鍾情，追妻故事感動眾人；再來黃樂的身分也引起懷疑，根據外媒報導她曾是新加坡資料中心業者Megaspeed的高層，疑似受中國國安部吸收，長期接近黃仁勳並蒐集美國AI產業情報，雖目前尚未有消息證實黃樂就是中國間諜，但由於身分神秘因此受到高度關注。
道歉老婆、孩子 黃仁勳盼重拾家人信任
黃仁勳給員工的內部信件曝光後，輝達董事會已宣布成立獨立董事委員會，並聘請外部法律顧問調查相關報導。董事會表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達機密已遭洩漏，但仍會檢視所有可取得的資訊；黃仁勳支持調查並承諾全力配合，持續負起輝達執行長職責。而黃仁勳也向老婆和孩子致歉，喊話：「我愛你們。我希望我們一家人能逐漸走出傷痛，也希望日後能重新贏得你們的信任。」
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黃仁勳去年來台時，黃樂也在身邊，兩人一見面當場摟腰、吻臉頰，最後甚至一同搭車離開，互動相當親密，不過黃仁勳行為作風向來洋派，因此大家當時也未察覺異狀；如今，黃仁勳坦承婚外情，兩人過往影片也再度被翻出。此外也有人發現，黃樂過去經常在朋友圈分享與黃仁勳的合照、一起出席飯局，5月也曾分享在台北的照片寫道：「收穫滿滿＆快樂多多❤️」不過實際拍攝日期、地點仍待確認，而不少人一度以為照片是AI合成，如今爆出緋聞過往合照也立刻引發討論。
黃仁勳爆出婚外情為何引發全網熱議？一是他過去以愛家好男人的形象圈粉，經常分享與妻子的愛情故事，甚至17歲時就對她一見鍾情，追妻故事感動眾人；再來黃樂的身分也引起懷疑，根據外媒報導她曾是新加坡資料中心業者Megaspeed的高層，疑似受中國國安部吸收，長期接近黃仁勳並蒐集美國AI產業情報，雖目前尚未有消息證實黃樂就是中國間諜，但由於身分神秘因此受到高度關注。
道歉老婆、孩子 黃仁勳盼重拾家人信任
黃仁勳給員工的內部信件曝光後，輝達董事會已宣布成立獨立董事委員會，並聘請外部法律顧問調查相關報導。董事會表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達機密已遭洩漏，但仍會檢視所有可取得的資訊；黃仁勳支持調查並承諾全力配合，持續負起輝達執行長職責。而黃仁勳也向老婆和孩子致歉，喊話：「我愛你們。我希望我們一家人能逐漸走出傷痛，也希望日後能重新贏得你們的信任。」