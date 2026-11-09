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韓國職棒（KBO）三星獅投手李在熙因神似大谷翔平近日在網路掀起熱議。在11月7日進行的韓國大賽第四戰中，他主投2.2局無失分，並榮獲單場MVP。李在熙真正被關注的一大原因是，他從投球姿勢、背號到使用的護具、球鞋都和大谷翔平幾乎一模一樣，因此在X上引發熱議，日韓球迷都驚呼「他簡直是複製人」。日媒也以「他的一切與大谷翔平相似地驚人」為標題，撰寫一篇報導。讓李在熙名聲大噪的關鍵，來自於日前剛結束的韓國大賽。在關鍵的系列賽第4戰中，李在熙於5分領先的5局下半、1人出局滿壘的危機下登板救火，他先後飆出三振與製造二壘飛球成功化解危機；隨後又續投 6、7局，繳出主投2.2局無失分的精彩好投，幫助球隊穩住勝利並榮獲該場比賽的MVP。回顧本季，他總計出賽生涯最多的21場，拿下1勝0敗1救援、防禦率2.25的成績。然而，比他的投球表現更吸睛的是他對偶像大谷翔平的「致敬」。身為大谷狂熱粉絲的李在熙，不僅選擇穿上和大谷一樣的「17號」球衣，從投球機制、跨步姿勢到場上的細微舉動，都幾乎與大谷如出一轍。更誇張的是，李在熙身上的護具、球鞋等裝備也完全比照本尊。他使用與大谷同牌的New Balance球員版手套，連配色都完全複製；此外，腳上的釘鞋與手臂的袖套，也都選用市面上販售的大谷同款裝備。這幕「神還原」的影片曝光後，立刻在社群平台X上掀起熱烈討論。許多日本球迷看完影片紛紛驚呼：「這是大谷的複製人嗎？」、「投球姿勢幾乎一模一樣，連背號也是17」、「都到這個程度了，到底有多喜歡大谷啊」，讓李在熙意外在日韓兩地爆紅。