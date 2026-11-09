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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情後，交往對象、新加坡資料中心公司Megaspeed的中國籍主管黃樂（Alice Huang），成為全球關注焦點。網路上流傳她的履歷橫跨湖南衛視、央視、匯豐銀行、中信證券，經歷相當驚人。不過，美國媒體查證後發現，她的部分經歷至今無法證實，湖南衛視一名主管甚至直言「沒聽過這個人」。而在中國，官方主流媒體對她的身分幾乎隻字未提。據《紐約郵報》及中國私募基金資料庫「私募排排網」資料，黃樂自稱擁有4年媒體從業經歷、8年證券從業經歷。她的公開履歷大致如下：：曾在湖南衛視、央視擔任新聞記者：匯豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁：上海和熙投資執行董事、基金經理：新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管然而，這份亮眼履歷經不起細查。《紐約郵報》向湖南衛視求證時，一名不願具名的主管表示，從來沒聽過這個人，並直言若她真的擔任過記者，官方網站理應留有紀錄。記者實際查詢湖南衛視與央視官網，也都找不到任何署名黃樂的報導。至於金融界的經歷，匯豐銀行與中信證券都未回應媒體的置評請求，上海和熙投資同樣沒有回覆，讓她的履歷更添疑雲。不過，黃樂的經歷並非全無根據。據報導，私募排排網上標示為「上海和熙投資黃樂－基金經理」的照片，與她和黃仁勳合照中的女子相符。上海和熙投資也曾投資Megaspeed的前身、中國網路遊戲公司第七大道（7Road）。據馬來西亞媒體《馬來郵報》報導，Megaspeed在2023年出售給另一家公司之前，是由黃樂主導的「Huang Le Limited」所持有。更受關注的是Megaspeed的晶片採購規模。據《紐約時報》報導，Megaspeed在馬來西亞的關係企業，2024年6月至今年2月間，至少購入48億美元（約新台幣1536億元）的輝達設備。彭博社也報導，截至去年11月，Megaspeed已進口約13.6萬顆輝達GPU，但輝達查核人員在其資料中心只找到數千顆最新款晶片，其餘晶片去向成謎。美國商務部正在調查Megaspeed是否協助走私晶片，今年已將調查結果移交司法部。新加坡內政部則在10月31日表示，當局並未就黃樂的情報背景或她與黃仁勳的關係展開調查，但證實另案調查Megaspeed。在中國，官方主流媒體對黃樂的身分幾乎完全沉默。官方背景的《澎湃新聞》報導黃仁勳承認婚外情時，只聚焦道歉信、董事會調查，以及川普與馬斯克的反應，完全沒有提到黃樂的身分與間諜指控。相較之下，中國自媒體的報導則相當八卦化。搜狐上一篇熱門文章以「膚白貌美」「高知氣質」「智慧與美貌兼具的東方美女」形容黃樂，大量著墨她的外貌與私生活，標題還直接提問「黃仁勳緋聞女主角的央視履歷，為什麼原單位不認？」不過，這篇文章也穿插不少保留語氣，強調兩人關係的親密程度「無法確認」，間諜說法「不是結論」，也引述新加坡內政部的說法，指出她至今沒有遭任何機構正式起訴。黃樂的履歷是否造假，目前仍無定論。從已知資訊來看：：湖南衛視主管表示沒聽過她，官網也查無資料。：匯豐、中信證券都未回應，無法確認。：有基金資料庫照片與公司登記資料佐證。分析人士指出，電視台記者未必都會在官網留下署名紀錄，單憑一名主管的說法，也不足以斷定履歷造假。但若相關機構持續拒絕證實，外界對她身分的質疑恐怕只會越來越多。值得注意的是，美國情報官員雖指控黃樂替北京蒐集情報，但目前並未公開具體證據，她也沒有遭到任何起訴。