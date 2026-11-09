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郵展展區四大亮點

▲中華郵政公司董事長王國材介紹「臺北2026世界郵展」展區亮點。（圖／記者李青縈攝）

寶可夢商品排隊方法

中華郵政公司將在11月20日起連續6天，在世貿中心舉辦「臺北2026世界郵展」，開放民眾免費入場；展區包含「珍郵及故宮區」、「臺灣及全球主題區」、「郵藝DIY區」及「中華郵政130週年主題區」等，其中更包含先前秒殺的寶可夢商品也將在當日開放民眾購買。本屆郵展以「創新∞永續」為主題，中華郵政董事長王國材細數本次展覽主題，期待透過郵展讓世界再一次看到台灣。今年適逢中華郵政公司130週年，郵展設置「130週年主題區」，介紹郵務、集郵、物流、電商、儲匯及壽險等多元服務，並規劃未來郵件體驗。在「珍郵區」匯集多項各國珍貴典藏共2,054框，包括上海版飛雁無面值郵票大全張、美國第一枚航空郵票「倒置的珍妮」、龍馬郵票大全張、日本首套郵票龍切手、阿根廷農夫與旭日郵票試模票以及貼有普魯士首套郵票的電報等。「臺灣主題區」則透過數位科技讓郵票圖像從平面走入生活，包含「山林導覽」與「步履生花」互動體驗、喜愛運動的民眾也可在「榮耀時刻」展區體驗AR棒球等。「郵藝DIY區」邀請民眾動手創作融入郵政元素的作品，將郵展的美好體驗帶回家。另外，先前預購掀起上萬人搶購的寶可夢聯名商品，也將在開幕首日上午11點開放民眾入場購買商品。為避免現場湧入大量人潮，分成三類型排隊，第一、二類入場號碼牌自當日上午11時起發放，每人限領1張；第三類請依現場規劃排隊，並由工作人員引導入場。三類分別如下，並在世貿1館8號入口處（市府路）排隊一、 購買寶可夢商品全套(1組)的號碼牌，共計發放1,200張號碼牌。二、 購買寶可夢零星品項商品及2張小全張的號碼牌，共計發放500張號碼牌。三、 新郵票品及其他集郵商品。