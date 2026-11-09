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寶可夢30週年主題商品本週登場！卡洛斯地區御三家貼紙發放

▲「卡洛斯地區」為主題的寶可夢30週年原創貼紙，共有3款。（圖／IG@pokemon_taiwan）

■11月14日台灣寶可夢中心商品清單

▲台北寶可夢中心將於11月14日推出全新30週年主題系列「Pokémon Timeless Adventure」。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心11月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）11月中旬將推出全新週邊商品！寶可夢台灣官方今（9）日宣布，台北寶可夢中心將於11月14日推出全新30週年主題系列「Pokémon Timeless Adventure」，以卡洛斯地區為設計主軸，並同步推出3款30週年原創貼紙。為了消化假日信義現場可能出現大批人潮，官方也持續提供線上購買管道。官方表示，全新商品系列「Pokémon Timeless Adventure」以寶可夢30週年主題「觀賞」為靈感設計，將於11月14日（六）在 Pokémon Center TAIPEI 正式發售。線上通路部分，PChome 24h購物「Pokémon Store」則提前於11月13日（五）下午4時開始販售。此外，本次也推出以「卡洛斯地區」為主題的寶可夢30週年原創貼紙，共有3款。民眾只要在 Pokémon Center TAIPEI 或 PChome 24h購物「Pokémon Store」購物，即可獲得原創貼紙1張。官方指出，貼紙將自各通路商品開賣時間起同步贈送，數量有限，送完為止，想收藏的粉絲可留意實體門市及線上通路的開賣時間。上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。