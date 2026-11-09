超級巨星詹姆斯（LeBron James）長子布朗尼（Bronny James）在比賽期間疑似被場邊活塞女球迷怒嗆「靠爸族」，兩人因而發生激烈口角，布朗尼甚至氣炸回嗆，「妳能跑一英里嗎？妳一年賺多少錢？」衝突影片受到不小熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

衝突畫面曝光 布朗尼霸氣反嗆

「你跑得了一英里嗎？你一年賺多少錢？（Can you run a mile？How much money do you make a year？）」隨後被湖人隨隊人員拉開，避免衝突繼續升溫。

發展聯盟證明實力 湖人競爭激烈成長受限

洛杉磯湖人今（9）日客場121：116險勝底特律活塞，場邊一起突發事件卻意外成為焦點。布朗尼先前剛被下放至發展聯盟，並在該場比賽打出22分、7助攻優異表現，隨後立即被召回湖人隊。雖然在今日對陣活塞、唐西奇（Luka Doncic）休兵比賽中，布朗尼並未獲得任何上場時間，但他卻在替補席上與一名激動的場邊女球迷爆發言語衝突。現場影片雖然未明確錄下該名女球迷先對布朗尼說什麼，但清楚捕捉到布朗尼在衝突末段反擊的語句，氣憤的布朗尼直接對著該名女球迷喊道：自2024年進入NBA以來，布朗尼因身為詹姆斯之子特殊身分，長期面臨外界質疑與球迷輿論，本季至今，布朗尼僅出賽5場、總計獲得12分鐘上場時間，總計3投2中拿下4分，目前尚未在湖人的主要輪替陣容中獲得穩定角色。雖然布朗尼已在G聯盟證明自己具備主導比賽的能力，但他尚未能在NBA證明自己是一名合格的輪替球員。分析指出，若布朗尼處於重建球隊，或許能獲得更多上場時間來加速成長；然而在他職業生涯至今，湖人一直是一支具備50勝實力的強權，除非進入垃圾時間或遭遇嚴重傷兵潮，否則年輕球員極難獲得穩定上場時間。