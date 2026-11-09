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▲H2O打造燈光應援，自11月9日至11月22日每日晚間18:00至22:30將亮起BTS專屬燈光，以飯店建築作為城市應援的一部分。（圖／H2O 水京棧提供）

高雄將於11月19、21、22日，迎來韓流頂級天團BTS世界巡迴演唱會，預計吸引國內外大批A.R.M.Y齊聚高雄，H2O指出，將配合高市府的應援相關活動，推出從「外牆點亮紫色應援燈光」、「Takao Fever後夜祭」及「Ripple/京悅軒專屬餐飲優惠」三大系列活動。作為離世運最近的五星級酒店，H2O打造燈光應援，自11月9日至11月22日每日晚間18:00至22:30將亮起BTS專屬燈光，以飯店建築作為城市應援的一部分，除了紫色燈光外更是會上「BTS Welcome」字眼，向 BTS 與 每一位A.R.M.Y 傳遞熱情祝福。演唱會結束但熱情不滅，H2O 特別於11月20日及21日晚間 21:00 至凌晨 01:00，在 RF 打狗熱舉辦「阿迷們站出來」粉絲後夜祭。活動期間現場將播放 BTS 演唱會歌單及相關曲目，500吋大螢幕也將播放相關影片，並將包廂色調調整為紫色，營造專屬粉絲的沉浸式應援氛圍。餐飲方面，H2O推出「追星路上有我一起」專案，活動時間為即日起至11月30日。出示本次BTS演唱會票根或相關應援物，於Ripple及京悅軒即享餐點9折優惠，另外再頂樓餐酒館打狗熱，憑票根或應援物打卡，即可直接獲得炸薯條加指定飲品的餐飲組合。