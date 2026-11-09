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誰比黃仁勳出軌更震撼？全場答案超一致：AI都寫不出這劇本

▲乙武洋匡兼具作家、YouTuber等身份，其於1976年出生於日本東京，因患有先天性四肢切斷症，天生就沒有四肢，只能靠電動輪椅移動，不只生活上有諸多不便，就連成長路上也有數不盡的辛酸。（圖／IG@ototake_official）

靠《五體不滿足》勵志爆紅！乙武洋匡遭爆外遇：偷吃50女毀形象

▲日本殘疾作家乙武洋匡揮別性醜聞，已經變成前途可期的政治人物。（圖／IG@ototake_official）

▲日本作家乙武洋匡揮別性醜聞，持續活躍於網路與政治圈。（圖／IG@ototake_official）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳捲入中國間諜疑雲，更被爆料出軌疑似是中國女間諜的黃樂，事後其透過內部信承認對妻子不忠，愛妻形象一瞬間跌落谷底。據了解，日本作家乙武洋匡在2016年遭媒體爆料婚外情，更爆出劈腿人數多達50人，因而被外界封為「外遇界傳奇」。一名網友在PTT八卦版上以「黃仁勳vs乙武洋匡，哪位比較讓人震驚」為題發文，表示黃仁勳和日本知名作家乙武洋匡，都是外界認為最不可能外遇排行榜中數一數二的，但事與願違，雙雙都傳出婚外情，讓他好奇詢問「硬要選一個的話，哪位比較讓人震驚？」問題曝光後，留言區一票全點名乙武洋匡，認為「乙武我到現在還是很震驚好嗎？」、「乙武第二我想不出誰能一耶」、「絕對是乙武，AI都想不出這種劇本」、「還是乙武洋匡更嚇人點，而且光他有承認的就五十幾人」、「乙武，真的外遇界傳奇」。乙武洋匡兼具作家、YouTuber等身份，其於1976年出生於日本東京，因患有先天性四肢切斷症，天生就沒有四肢，只能靠電動輪椅移動，不只生活上有諸多不便，就連成長路上也有數不盡的辛酸，但乙武洋匡依舊順利考上早稻田大學政治經濟學部，更在22歲出版《五體不滿足》，將殘疾的日常寫成自傳，一推出便讓乙武洋匡成為全球知名人物，更成為教科書經典教材。乙武洋匡在2001年與大學學妹仁美結婚，婚後育有2男1女，看似往後人生美滿，卻在2016年準備參選東京參議員時，遭日本媒體爆料婚外情，本人坦承與5名女性發生不倫戀，但後續爆出偷吃人數高達50人，從原先的勵志形象跌入谷底。事件爆發後，妻子仁美曾發聲明致歉，但兩人最終仍於同年2016年9月離婚。近幾年乙武洋匡轉型經營YouTube頻道，並曾擔任東京都知事小池百合子創立的「都民第一會」顧問，持續活躍於網路與政治圈。