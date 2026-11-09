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▲楊小黎和媽媽感情很好，是母女也是工作夥伴。（圖／翻攝自IG@candyyang116）

最近台股動盪，日前跌破4萬點，今（9）日收盤加權指數又大漲1,960.06點，考驗許多投資人的心臟。童星出身的楊小黎，從小在演藝圈打滾，令人好奇她的演藝收入都怎麼分配，是都存起來？還是進行投資，她向《NOWNEWS今日新聞》透露，小時候對收入沒概念，都由媽媽代管，還曾經買股票賠了一屁股，也因為有媽媽的「借鏡」，，去年她狠下心賣掉3張台積電，在中山區買了3000萬的房子，她笑說自己的命格屬於腳踏實地型，買樂透也不會中獎的那種，不會想靠當沖大富大貴。近幾年股票投資成為全民運動，楊小黎接受《NOWNEWS今日新聞》訪問分享理財觀念和方法，雖然很小就出道、有收入，但那時候對賺錢沒概念，一集大概只有3000到10000，八點檔時期給的最多，而楊媽媽都會在她拍戲的時候，跟劇組的人聊天，聽大家「報明牌」就跟著買，楊小黎吐槽，「我印象中她買震旦行還有太電，賠了一屁股，我還很生氣說，這是我辛苦賺的錢欸！」不僅如此，楊小黎說媽媽以前聽信很多股票大師，還會去上課、跟同學互相傳消息，結果老師報的股票都亂七八糟，這也影響到她對股票的看法，「我長大後就滿不相信這些東西，比較保守，會買也是儲蓄險、美金，對我來講，每個人的命格不同，我就是要腳踏實地賺錢，用保守的方式理財。」一直以來，楊小黎的經紀人都是媽媽，直到3年前她自己開了工作室才真的開始認真理財，但也都是走保守、穩固的路線，楊小黎笑說，「我也沒那個心臟每天看盤，就買台積電、鴻海可以放長遠的，或是ETF 0050，心裡比較踏實，我都會觀望滿久才會出手。」她分享前幾年不小心把ETF當股票在玩，聽朋友說很好就買了，結果買沒多久看它漲了就賣掉，「後來一直漲，就覺得自己很笨，還是要相信自己的命格！我是穩固型的投資者。」6日台股大跌1,873.08點，盤中一度重挫3,737.67點，楊小黎倒是心如止水，也沒有趁機進場，她說股市的上下，就跟人生一樣，「之前買的都還是放著，讓自己心情起伏不要這麼大，不賣就沒有『認賠』這件事，就放著！繼續觀望。」雖然楊小黎的做法和媽媽差距甚遠，但她說媽媽也算是她的另類理財小老師，「我會借鏡！她很衝動，跟著人家當沖，別人買她就買，我比較理性，我會理性看待這些被動收入，她影響我的就是『不要貪圖賺大錢』。」2025年楊小黎賣掉3張台積電和手上的儲蓄險湊出頭期款，在中山區買下總價3000多萬的房子，那也是她人生第一間房子，這也是穩固、腳踏實地得來的結果，楊小黎認為，每個人一輩子能賺多少，或許都是老天注定好的，「我有個朋友非常喜歡玩股票，都會報給我，每次買都是80幾張，我都沒跟過，我還是比較傾向好好工作，用勞力付出賺錢，拿到每年的配息就很開心了！」