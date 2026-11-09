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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳常常公開分享與妻子的愛情故事，不料近日卻爆出軌醜聞，讓他的愛妻人設瞬間崩壞，不少粉絲也都因此心碎。有網友在Threads發文討論「台灣男性最後防線」，並大推與愛妻季芹結婚近20年、感情依然甜蜜的王仁甫，狂吸47萬次瀏覽，紛紛表示：「王仁甫如果外遇，我真的不相信男人了。」許多粉絲在得知昔日經營愛妻人設的黃仁勳也出軌後，都感到非常震驚又心碎，有網友因此在Threads發文表示：「王仁甫應該是台灣男性最後防線了。」火速引發熱議，狂吸47萬次瀏覽，紛紛認同直呼：「王仁甫如果外遇，我真的不相信男人了」、「仁甫哥真的很愛她老婆，每次看到他談論家裡那位眼神中都是滿滿的愛」、「不得不說王仁甫真的是好老公，要撐住啊～最後的防線。」除了王仁甫外，也有網友提到其他藝人，像是同為5566成員的孫協志、許孟哲、還有浩子、王中平、蕭敬騰、艾立克斯、五月天成員石頭、冠佑、瑪莎、怪獸等。不過也有人認為不要幫任何人背書或立旗，畢竟之前的黃仁勳也是形象非常好。回顧王仁甫與季芹的愛情故事，王仁甫曾透露早在國中時期從電視上看到季芹時，就默默立志未來一定要娶她。然而在2001年，兩人因共同主持節目而結緣，王仁甫在觀察半年後積極追求季芹，並在5566的巔峰時期就不顧禁愛令與季芹熱戀，兩人還因怕戀情曝光，所以懷女兒時都好幾個月不敢去產檢，直到女兒出生才正式認愛、補辦婚禮。如今夫妻倆生下一女一子，在一起了20年依然甜蜜。