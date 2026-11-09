日本遊戲娛樂大廠 TAITO 推出兩款全新《薩爾達傳說》周邊，分別是受到撞擊就會熄燈的「愛心容器發光公仔」，以及能夠親手拔出來的「大師之劍吊飾」，將遊戲中的經典設定搬進現實。兩款商品近日在日本 LAWSON 便利商店搶先登場，採夾娃娃機景品形式推出，其中愛心容器還能模擬林克受到攻擊、生命值減少的效果，讓玩家不用打開遊戲，也能體驗海拉魯世界的冒險樂趣。
《薩爾達傳說》愛心容器真的會扣血！受到撞擊就會熄燈
TAITO 這次推出的兩款周邊，最大特色就是不只還原遊戲道具外觀，還加入能夠實際操作的特殊機關。其中最有趣的商品，就是「薩爾達傳說 愛心容器發光公仔」，在《薩爾達傳說》系列遊戲中，玩家操控的主角林克，生命值通常以畫面上的愛心數量呈現，只要遭到敵人攻擊、受到爆炸傷害，或不小心從高處摔落，愛心就會跟著減少。如果所有愛心全部耗盡，遊戲也會宣告結束。
這次推出的愛心容器公仔，就把這項遊戲機制變成實體玩具。商品採黑色長方形底座設計，上方排列3顆愛心，平時會亮起紅色燈光，但只要受到撞擊，愛心燈光就會熄滅，模擬角色受到攻擊、生命值減少的效果。商品尺寸約8公分，共有1種款式，不僅可以當作桌面擺飾，還能透過撞擊互動，重現遊戲中熟悉的扣血畫面。
《薩爾達傳說》大師之劍真的能拔！3款造型重現勇者經典場景
另一款周邊則是「薩爾達傳說 大師之劍拔劍吊飾」，以系列最具代表性的武器「大師之劍」為主題，最大特色就是能夠真的把劍從底座中拔出來，在《薩爾達傳說》系列中，大師之劍又被稱為驅魔之劍，是林克對抗邪惡勢力的重要武器。尤其在《薩爾達傳說 曠野之息》與《薩爾達傳說 王國之淚》等作品中，大師之劍都扮演關鍵角色，玩家必須完成特定條件才能取得，也讓拔出大師之劍成為系列最具儀式感的經典場景之一。
這次 TAITO 將大師之劍縮小成約13公分的迷你吊飾，保留藍紫色劍柄、劍身以及底座造型，玩家可以直接用手將劍拔出，再重新插回底座，重現林克取得傳說之劍的動作。商品共推出3種款式，主要差異在於底座配色，讓玩家可以依照喜好收藏。
《薩爾達傳說》LAWSON周邊怎麼買？11月上旬登場、取得方式曝光
根據 TAITO 官方商品頁公告，這次《薩爾達傳說》兩款新品均於2026年11月上旬在日本 LAWSON 便利商店搶先推出，但要特別注意，這些商品並非直接擺在超商貨架上販售，而是屬於夾娃娃機等娛樂機台的景品。
因此，官方並未公布固定售價，玩家必須前往設有相關機台的指定門市挑戰，實際取得成本則會依遊戲結果而有所不同。此外，不是每一家 LAWSON 都有設置相關機台，官方也提醒，各門市商品登場日期可能不同，販售及供貨資訊將持續更新，至於台灣是否會引進，目前尚未有明確的官方消息。
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TAITO 這次推出的兩款周邊，最大特色就是不只還原遊戲道具外觀，還加入能夠實際操作的特殊機關。其中最有趣的商品，就是「薩爾達傳說 愛心容器發光公仔」，在《薩爾達傳說》系列遊戲中，玩家操控的主角林克，生命值通常以畫面上的愛心數量呈現，只要遭到敵人攻擊、受到爆炸傷害，或不小心從高處摔落，愛心就會跟著減少。如果所有愛心全部耗盡，遊戲也會宣告結束。
這次推出的愛心容器公仔，就把這項遊戲機制變成實體玩具。商品採黑色長方形底座設計，上方排列3顆愛心，平時會亮起紅色燈光，但只要受到撞擊，愛心燈光就會熄滅，模擬角色受到攻擊、生命值減少的效果。商品尺寸約8公分，共有1種款式，不僅可以當作桌面擺飾，還能透過撞擊互動，重現遊戲中熟悉的扣血畫面。
另一款周邊則是「薩爾達傳說 大師之劍拔劍吊飾」，以系列最具代表性的武器「大師之劍」為主題，最大特色就是能夠真的把劍從底座中拔出來，在《薩爾達傳說》系列中，大師之劍又被稱為驅魔之劍，是林克對抗邪惡勢力的重要武器。尤其在《薩爾達傳說 曠野之息》與《薩爾達傳說 王國之淚》等作品中，大師之劍都扮演關鍵角色，玩家必須完成特定條件才能取得，也讓拔出大師之劍成為系列最具儀式感的經典場景之一。
這次 TAITO 將大師之劍縮小成約13公分的迷你吊飾，保留藍紫色劍柄、劍身以及底座造型，玩家可以直接用手將劍拔出，再重新插回底座，重現林克取得傳說之劍的動作。商品共推出3種款式，主要差異在於底座配色，讓玩家可以依照喜好收藏。
根據 TAITO 官方商品頁公告，這次《薩爾達傳說》兩款新品均於2026年11月上旬在日本 LAWSON 便利商店搶先推出，但要特別注意，這些商品並非直接擺在超商貨架上販售，而是屬於夾娃娃機等娛樂機台的景品。
因此，官方並未公布固定售價，玩家必須前往設有相關機台的指定門市挑戰，實際取得成本則會依遊戲結果而有所不同。此外，不是每一家 LAWSON 都有設置相關機台，官方也提醒，各門市商品登場日期可能不同，販售及供貨資訊將持續更新，至於台灣是否會引進，目前尚未有明確的官方消息。