輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入中國女間諜婚外情風波，而財經網紅胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文透露，團隊早在2025年10月就製作影片談過此事件，她表示黃仁勳與黃樂可能早在2024年台北國際電腦展（Computex）前後便已建立密切關係，甚至黃樂還曾在聚會炫耀：「信不信我可以叫黃仁勳過來？」兩人關係引發遐想；此外，黃樂任職的Megaspeed股權背景，還可能與中國官方資本存在關聯。對此，網友也紛紛前往胡采蘋1年前的影片朝聖，直呼：「一年前就預見了中國的女間諜，超神」、「來朝拜先知」。
胡采蘋1年前就談黃仁勳共諜風波！「三六食府」全身照成關鍵線索
胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，團隊去年10月便曾製作影片，探討黃仁勳疑似遭中國女間諜鎖定的事件，只是當時台灣輿論正關注輝達北士科設址爭議，影片並未引起大量討論。
胡采蘋指出，《紐約時報》最初披露案情時，曾提到一名軟體公司高層在LinkedIn分享台北Computex期間的酒吧聚會照片，當時一名自稱Alice Huang的女子向在場人士表示：「信不信我可以叫黃仁勳過來？」沒想到黃仁勳隨後真的在深夜現身，還與眾人合照。
胡采蘋坦言，「這些場景真的非常離奇，半夜能把黃仁勳叫出來喝酒，大家看了也大概知道他們是什麼關係。」加上黃仁勳在台灣行程經常受到媒體跟拍，過去出入餐廳及公開場合的畫面，也意外留下不少兩人同框紀錄。
尤其《NOWNEWS今日新聞》記者2025年5月在台北私廚「三六食府」拍攝到黃樂與黃仁勳同框的全身清晰照，成為《紐約時報》回頭檢視這段緋聞的重要線索。
針對黃樂及其曾任高階主管的Megaspeed，胡采蘋進一步追查企業背景。她透露，黃樂本名可能是黃小樂，過去長期在中國官媒擔任電視記者，2023年轉任Megaspeed執行長。
胡采蘋指出，Megaspeed母公司為浙江電玩遊戲業者「第七大道」，法人股東包括浙江世紀華通，而世紀華通的第三大股東則是深圳華僑城資本公司。她認為，這條股權關係顯示Megaspeed可能與中國官方資本存在間接連結，更直接稱是「根正苗紅的中南海嫡系小孫公司」。
2024年Computex後採購逾20億美元設備 32億美元交易遭攔截
在晶片交易部分，胡采蘋表示，Megaspeed於2024年6月後至少分三批採購總值超過20億美元的AI伺服器，並透過馬來西亞轉運至中國。她推測，黃仁勳與黃樂可能在Computex見面前後發展出密切關係，「不然也不會讓她當這個執行長」。
胡采蘋分析，第一批交易金額僅數百萬美元，可能是準備時間不足；後續第二、第三批則各達約10億美元，推測已有較充裕的調貨時間。此外，2025年6月原本另有一筆價值32億美元的伺服器交易，最後遭美國商務部攔截叫停。
胡采蘋也質疑，黃仁勳過去多次強調中國市場及華為帶來的競爭壓力，相關言論背後的目的值得思考，「黃仁勳講這些話的原因，恐怕就不只是市場、競爭關係這些因素，他可能早就被嚴重的洗腦了。」
貼文曝光後，不少網友重新找出胡采蘋去年發布的影片觀看，紛紛留言驚呼「朝聖Emmy判斷精準」、「一年前就預見了中國的女間諜，超神」、「來朝拜先知」、「被黃爸爸今天外遇聲明稿嚇到回來複習」、「2026年11月9日來見證Emmy說的是真的」、「Emmy團隊真的是預言家團隊呀」。
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胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，團隊去年10月便曾製作影片，探討黃仁勳疑似遭中國女間諜鎖定的事件，只是當時台灣輿論正關注輝達北士科設址爭議，影片並未引起大量討論。
胡采蘋指出，《紐約時報》最初披露案情時，曾提到一名軟體公司高層在LinkedIn分享台北Computex期間的酒吧聚會照片，當時一名自稱Alice Huang的女子向在場人士表示：「信不信我可以叫黃仁勳過來？」沒想到黃仁勳隨後真的在深夜現身，還與眾人合照。
尤其《NOWNEWS今日新聞》記者2025年5月在台北私廚「三六食府」拍攝到黃樂與黃仁勳同框的全身清晰照，成為《紐約時報》回頭檢視這段緋聞的重要線索。
胡采蘋指出，Megaspeed母公司為浙江電玩遊戲業者「第七大道」，法人股東包括浙江世紀華通，而世紀華通的第三大股東則是深圳華僑城資本公司。她認為，這條股權關係顯示Megaspeed可能與中國官方資本存在間接連結，更直接稱是「根正苗紅的中南海嫡系小孫公司」。
2024年Computex後採購逾20億美元設備 32億美元交易遭攔截
在晶片交易部分，胡采蘋表示，Megaspeed於2024年6月後至少分三批採購總值超過20億美元的AI伺服器，並透過馬來西亞轉運至中國。她推測，黃仁勳與黃樂可能在Computex見面前後發展出密切關係，「不然也不會讓她當這個執行長」。
胡采蘋分析，第一批交易金額僅數百萬美元，可能是準備時間不足；後續第二、第三批則各達約10億美元，推測已有較充裕的調貨時間。此外，2025年6月原本另有一筆價值32億美元的伺服器交易，最後遭美國商務部攔截叫停。
胡采蘋也質疑，黃仁勳過去多次強調中國市場及華為帶來的競爭壓力，相關言論背後的目的值得思考，「黃仁勳講這些話的原因，恐怕就不只是市場、競爭關係這些因素，他可能早就被嚴重的洗腦了。」
貼文曝光後，不少網友重新找出胡采蘋去年發布的影片觀看，紛紛留言驚呼「朝聖Emmy判斷精準」、「一年前就預見了中國的女間諜，超神」、「來朝拜先知」、「被黃爸爸今天外遇聲明稿嚇到回來複習」、「2026年11月9日來見證Emmy說的是真的」、「Emmy團隊真的是預言家團隊呀」。
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